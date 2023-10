Kormányinfó: Indul a CSOK Plusz!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mellett a rendkívüli időponthoz illeszkedve rendkívüli vendég is volt a tájékoztatón, mégpedig Csák János kulturális és innovációs miniszter.

Csák János családpolitikai bejelentéseket tett. Elmondta, 233 ezer család vette igénybe eddig a családtámogatásokat, 750 milliárd forint ment el rá. A kormány áttekintette, hogyan tudná a piaci viszonyokhoz igazítani a családi otthonteremtési kedvezmény városi intézkedését, a falusi csok marad.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j), Csák János kulturális és innovációs miniszter (k) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. október 25-én. Fotó: Koszticsák Szilárd

Bevezetik a CSOK Pluszt

Az 5000 fő feletti településeken CSOK Plusz néven kamattámogatott hitelkonstrukció létesül: 15, 30 és 50 millió forint értékben, 3 százalékra. Az első gyerek esetében elég 10 százaléknyi önrész. 10-25 évig terjed a futamidő. Az édesanyák 41 éves korukig vehetik fel, de 2 éven át a várandós anyák is felvehetik, akik ennél idősebbek. Telekre nem lehet felvenni a hitelt.

Amennyiben felújításról van szó, 20 százalék önrész van. Az első 5 évben csak a 3 százalékos kamatot kell fizetni, ha megszületik a gyermek, 1 éves moratóriumot lehet kérni, 2. gyermek esetén a tőkéből gyermekenként 10 millió forintot elengednek. Falusi csok esetén: 1 gyereknél 1, 2 gyereknél 4, 3 gyereknél 15 millió forintra emelkedett az elérhető hitel összege.

Január 1-jétől vezetik be a CSOK Pluszt, addig a jelenlegi CSOK elérhető. November közepére a részletszabályok is kész lesznek. A meglévő CSOK mellé újra is lehet szerződni.

A kormányzat legfontosabb célja, hogy a demográfiai hanyatlást el tudjuk kerülni, nincsen felső határa a költségvetésben a CSOK Plusz programban.

A már megszületett gyermekek mellé nem jár, csak az újonnan vállalt gyermekek mellé. Ha újabb gyermek születik és valaki nagyobb lakásba készül, az 20 százalék önerőre készüljön.

A kormány elismeri Izrael védelemhez való jogát

A kormány egyetért az Országgyűlés terrorellenes határozatával, a kormány elismeri Izrael védelemhez való jogát - mondta Gulyás Gergely. A kormányfő beszélt Benjamin Netanjahuval. A nemzetközi közösségnek mindent meg kell tenni a közel-keleti helyzet eszkaláció ellen - mondta a miniszter. "Európának kiemelt érdeke, hogy a térségbeli országok megőrizzék a stabilitásukat."

A jelenlegi helyzetben mindenki legyen tekintettel az áldozatokra - mondta. Terroristák melletti szimpátiatüntetések be vannak tiltva Magyarországon.

Magyarország 445 állampolgárt hozott haza, Gázában továbbra is 15 magyar állampolgár van - ismertette Gulyás. Négy családról van szó, és 10-en kiskorúak Gázában, akik magyarok - tette hozzá.

Nem támogatjuk a költségvetés módosítását

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a holnap kezdődő uniós csúcson nem támogatja Magyarország az uniós költségvetés módosítását. Több pénzt kérnek a migránspaktum végrehajtására, míg a másik a brüsszeli bürokraták fizetésemelése. Ezeket nem támogatja Magyarország - mondta Gulyás. A másik ok, hogy Ukrajna támogatását sem tartja a kormány ebben a formában indokoltnak - mondta a miniszter. Tűzszünet helyett a háború elősegítését jelentené a költségvetési támogatás négy évig - tette hozzá.

Krausz Ferenc új feladata

Krausz Ferenc úr már itt dolgozik Magyarországon egy támogatási programnak köszönhetően - jelentette be Csák János. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja azt az orvostechnikai megoldást, amely segítségével korábban felismerhetők a daganatos betegségek. Ezt a Neumann János Terven keresztül tesszük. Az ehhez kapcsolódó kutatási program vezetését Krausz Ferenc elvállalta, nagyon köszönjük professzor úrnak!