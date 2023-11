Elképesztő dolog derült ki az ország kedvenc hírességének tetoválásáról

Nagy felzúdulást keltett a napokban egy videósorozat TikTokon: az egyik felhasználó, Ana Stanskovsky, mindenkit sokkolt, amikor bejelentette, a homlokára tetováltatta a barátja, Kevin nevét. A követői alig akartak hinni a szemüknek, és egyre csak azt kérdezgették, ugye, ez csak valami vicc - ám a 27 éves, Londonban élő lány állította, ez teljesen komoly, a tetoválás valódi, ennek bizonyítására pedig további felvételeket is közzétett.

Képünk illusztráció. Fotó: IvanRiver / Shutterstock

Ha a barátnőd nem akarja a nevedet az arcára tetoválni, akkor keresni kell magadnak egy új barátnőt!

- jelentette ki egyik videójában Stanskovsky. Nemrégiben azonban egy híres és elismert tetoválóművész, Kevin Paul - aki korábban már olyan sztárokat is tetovált, mint Ed Sheeran, Rihanna vagy Harry Styles - előállt és kijelentette, a tetoválás szerinte egyértelműen hamis, amit valójában csak jelölő tollal rajzoltak fel: a gép nem működik a felvételen és nem folyik belőle a tinta, valamint, a tű nem is érintkezik a bőrrel. Paul hozzátette, hogy a tetoválás elkészítését követően a bőr megemelkedik, felforrósodik és vérzéssel is jár, ám mindennek semmi nyoma nincs a közzétett videóban.

Kevin Paul szerint ráadásul egy ekkora méretű tetoválás elkészítése hatalmas fájdalommal jár: bár hozzátette, hogy a TikTok felhasználó egészen jó színésznő, a megjátszott szenvedése közel sem adja vissza tökéletesen az ilyenkor átélt kínt.

Ez csupán egy kétségbeesett próbálkozás volt arra, hogy felfigyeljenek a tetoválóra, és hogy a lány több követőt szerezzen magának

- szögezte le a tetoválóművész, a New York Post beszámolója szerint.