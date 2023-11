A TV2 fiatal sztárjának vallomása: "Menekültem valamibe, ami tudna segíteni"

Váradi Jani az egyik különlegesen tehetséges színfoltja a Sztárban Sztár leszek! idei szériájának. Pápai Joci azonnal meglátta az énekes tehetségét és azóta is megállíthatatlanul menetelnek, és hétről hétre egyre különlegesebb produkciókkal készülnek. Most vasárnap Jani a kedvenc énekesét alakíthatja, azaz Caramel bőrébe fog bújni, hogy leénekelje a csillagokat is az égről. A felkészülés mellett a családját sem hanyagolja el, a héten posztolt is arról, hogy a gyermekével szervezett programot. Az fotóján pedig egy szembetűnő dolgot is észrevettünk, azt hogy az énekes kézfején indiai mantra tetoválások találhatóak.

Váradi Jani számára a spiritualitás fontos dolog (Fotó: TV2)

A spiritualitás volt a kiút

Jani korábban mesélt már élete egyik nehéz időszakáról. Akkoriban születtek a kézfején levő tetoválások.

– A kézfejemen spirituális jelek, úgynevezett mantra jelképek vannak felvarrva. Azóta van szorosabb kapcsolatom a spirituális világgal és gondolkodásmóddal, amióta volt egy nagyon nehéz időszak az életemben. Őszintén menekültem valamibe, ami tudna nekem segíteni és számomra ez az önmegismerési és önfejlesztési folyamat volt az – kezdte a Borsnak Váradi Jani, aki azt is megsúgta, hogy összesen 11 tetoválása van.

Egy tetkót bánt meg Váradi Jani

Az énekes legelső varratása egy olyan ismerőse kezei között történt, aki akkor fogott először tetoválógépet.

– Összesen 11 tetoválásom van. Egyet bántam meg közülük, amit legelőször csináltattam. Azóta már el lett fedve, de fiatalabb koromban nagyon akartam tetoválást, de nem volt rá pénzem. Volt egy cimborám, aki akkor még életében nem fogott tetoválógépet és ő csinált egy nagyon tipikus mintát a vádlimra. Azt nagyon megbántam, de idővel el tudtam takartatni egy gitárnyél jelképpel – fűzte hozzá nevetve az énekes, akinek a legtöbb tetoválása egy zenei siker után született, amikor toplistára kerültek a szerzeményei.

Váradi Jani nem fogja tiltani a fiának a tetoválásokat (Fotó: Markovics Gábor)

Nem fogja megtiltani a gyermekének sem

Váradi Jani szülei tiltották neki, hogy tinta kerüljön a bőre alá, de ő nem akarja majd a fiának megmondani, hogy lehet-e a testén tetoválás, vagy sem. Csak az időt határozná meg.

– Én keresztény családban nőttem fel, nagyon sokáig gyakoroltam is a vallást. Az szüleim nagyon tiltották, hogy legyen tetoválásom, de én nagyon akartam. Azt gondolom, hogy nem fogom a gyerekemnek tiltani semmiféleképpen, de csakis 16 éves kora után engedném – osztotta meg velünk gondolatát az apuka.