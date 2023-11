"Mindig a mi kis Szőlőkénk maradsz" - a nyomravezetői díj sem segített, holtan került elő az eltűnt Tamás

Szombat óta kereste a családja és a rendőrség is Tamást, aki Mátraderecskéről tűnt el. A fiatalember múlt héten, csütörtökön tért haza Németországból, szombaton pedig eltűnt, attól fogva életjelet nem adott magáról. Tamás családja minden követ megmozgatott, hogy a férfi nyomára akadjanak, a rendőrséget is értesítették, és ők maguk is szerveztek keresést. Egy ismerős még 200 ezer forintos nyomravezetői díjat is felajánlott annak, aki segíteni tud.

Sajnos Tamást már későn találták meg. Fotó: Pexels

A remény, hogy épségben megtalálják Tamást, szerdán veszett el: a Szőlőke becenévre hallgató fiatalembert holtan találták meg. Családja érthető módon mély gyászba borult, egyelőre a miértekre keresik a választ. „Igen, más lesz minden, mert itt hagytál minket és újból meghalt bennünk minden. Örökké szívünkben élsz, sose feledünk! Mindig a mi kis Szőlőkénk maradsz” – írta egy ismerős. "Drága Bátyám, miért mentél el, nyugodjál békében!" - búcsúzott egy másik családtag. A család a szokások szerint virrasztást tart csütörtökön Tamásért, erről a párja értesítette az ismerősöket. „A mai napon Mátraderecskén virrasztást tartunk Tomi emlékére! Mindenkit szívesen látunk, aki szeretne megemlékezni” – írta az asszony.

Idén október végén Pindroch Csaba színművész sógorának veszett nyoma, a férfit a fél ország kereste, családja pedig mindvégig abban bízott, hogy épségben megtalálják. Sándorra azonban szintén túl későn találtak rá, egy kőbányai lakóház pincéjében vetett véget az életének.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!