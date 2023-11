"120 kilót fogytam, ez mentette meg az életemet!"

A orvosok szerint is fogyásának köszönheti egy fiatal nő, hogy még életben van – ám nem olyan módon, ahogy azt sokan hinnék. Természetesen önmagában az is rengeteget segített a szervezetének, hogy leadott 120 kilót, ám ami ennél is fontosabb: ennek köszönhetően derült fény a gyilkos kórra. A most 29 éves, brit Bethany Woodward 2019-ben döntött úgy, hogy elég volt, nem akar többé ő lenni a legnagyobb darab minden társasában. Befeküdt egy magánklinikára, ahol egy gyomorszűkítő műtétet hajtottak végre rajta, ennek köszönhetően pedig két év leforgása alatt, 2021 decemberére az eredetileg közel 190 kilogrammos testsúlyából 120-at leadott. Az angliai Great Wyrley településén élő nő nem sokkal karácsony előtt egy gyanús csomót tapintott ki a jobb mellében, amiről kiderült: hármas stádiumú mellrák.

Természetesen azonnal megkezdték a kezeléseket, melyek jelenleg is tartanak, még 10 kemoterápiás kezelés vár Bethanyra, ám ő úgy érzi, az utolsót követően, 2024 áprilisában az orvosok gyógyultnak nyilvánítják majd.

Ennyi súlyt leadni eleve gyökeresen megváltoztatta az életemet, de egy mellrák-diagnózis egész más történet. Az orvosok azt mondták, hogy ha nagyobb lettem volna, nem vettem volna észre a csomót a mellemben

– magyarázza Bethany, aki minden fiatal nő figyelmét szeretné felhívni arra, mennyire fontosak a szűrővizsgálatok, hiszen a rák elleni harcból csak úgy lehet győztesként kikerülni, ha időben megkezdik a kezeléseket.

