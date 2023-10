Egy hihetetlen fogyás története: 42 kilót adott le az ötgyermekes Reni

Kétféle súlyfelesleggel küzdő ember van: aki már gyerekként sem volt soha ideális súlyú, és aki kiskorában vékonyként indult, majd valami miatt eltolódott az egyensúly. De ahogy a kutatások is igazolják, a genetika, bár fontos, de nem egyedüli meghatározó. Ezt a harmincéves Havas Renáta is bebizonyította, amikor nemhogy képes volt az inkább duci gyerekkor után kifejezetten karcsú nővé válni, de mindezt úgy tette meg, hogy öt gyermeket is szült korábban.

42 kilótól szabadult meg Reni Fotó: Fanny

„Most volt elég!”

Reni története valóban úgy kezdődik, mint sokaké. Nem volt vékony kislány. Ez azonban sokszor a rossz életmódbeli szokások miatt van, nem csak az örökletes tulajdonságok miatt. Hiszen az életmódot a családban tanuljuk.

– Most vékonyabb vagyok, mint kamaszkoromban, és bár még ma is vissza-visszavillan a régi külsőm képe, amikor a tükörbe nézek, de már alapvetően elégedett vagyok magammal. Ehhez azonban tényleg változtatnom kellett, és persze el kellett érnem azt a pontot, amikor azt mondtam, hogy most volt elég, ha így mennek tovább a dolgok, nem csak hogy nem fogom szeretni magam, de a gyerekeimnek sem lesz egészséges édesanyjuk. 165 centi magas vagyok, tehát átlagos, és ehhez majdnem száz kilót mutatott a mérleg, amikor megálljt parancsoltam a kilóknak – mesélte a Fanny magazinnak a fiatal édesanya.

„Szeretném magam csinosnak látni”

Valójában Reni történetében minden benne van, ami a hízáshoz hozzá szokott járulni, ezért még szebb, hogy több mint negyven kilót volt képes leadni, és tartja is a súlyát.

– Édesanyám és az ő családja is hízásra hajlamos alkat, és én is azt éreztem mindig, hogy elég ránéznem bizonyos ételekre, máris három kilóval több vagyok. A jojóeffektus az egész életemet végigkísérte, mivel nyilván próbáltam volna karcsúbb lenni. Ráadásul jó ideig egy olyan párkapcsolatban éltem, amiben nagyon rosszul éreztem magam, lelkileg padlón voltam, és egyáltalán nem érdekelt a súlyom és hogy nézek ki. Sőt, inkább ettem bánatomban, és csak jöttek fel a kilók. És közben már fiatalon szültem. A változást az kezdte meghozni, amikor a mostani párommal megismerkedtem. Innentől már bennem volt a gondolat, hogy szeretném magam csinosnak látni, szeretnék mellette maradni. 2021 decemberében született meg az ötödik babám, a négy testvére között vannak ikrek is, tehát ez a negyedik várandósságom volt, és a harmadik császármetszésem. 105,4 kilóval mentem be szülni, nagyjából 98-cal mentem haza, és januárban elértem a 92-t. Nagyon örültem, meg voltam róla győződve, hogy nyárra le is megy a többi felesleg – mondja az édesanya.

Reni manapság már boldogan néz bele a tükörbe Fotó: Fanny

A tortát a gyerekek kóstolják

Sajnos Reni elkövette azt a tipikus hibát, hogy a szoptatás érdekében minden odafigyelés nélkül rengeteget evett.

– Már februárban újra 98 kilót mutatott a mérleg, de akkor azt mondtam, elég volt. Először egy ketogén diétás csoporthoz csatlakoztam, és azt a módszert követtem két hónapig. El is kezdtek lekúszni a kilók, de a gyomrom nem nagyon bírta azt az étrendet. Így aztán belevágtam a régi módszerbe, a kilencvennapos szétválasztó diétába. Mindeközben sporteszközöket szereztem be otthonra, és elkezdtem kardió és erősítő edzéseket végezni. Az öt hónap alatt 54 kilóra fogytam, tehát 44 kilót adtam le. Ez viszont egy kicsit már túl kevésnek is tűnt, kilátszott a kulcscsontom, és nem is tetszettem magamnak. Így végül néhány kilót visszaszedtem, és most tényleg elégedett vagyok magammal. A kilencven nap után persze nem álltam vissza a korábbi étkezésemre, továbbra is kerülöm a gluténes dolgokat, édességet, tejből csak minőségit veszek, egyáltalán nem iszom üdítőt sem. A súlyomat pedig úgy is könnyedén tartom, hogy itthonról tortákat, süteményeket sütök. Ha kóstolni kell, a gyerekek örömmel segítenek – nevet Renáta.

Éppen időben

Reni magasságához képest tényleg komoly túlsúllyal küzdött, és ezt már az egészsége is kezdte megsínyleni, holott még csak a húszas éveiben járt.

– 98 kilósan már fizikailag is rosszul éreztem magam, és a vérnyomásom is elkezdett ingadozni, előfordult, hogy el is ájultam. Játék közben pihegtem, és persze az sem volt jó érzés, hogy amikor mások sortban jártak én csak néztem irigykedve. Hiába mentem be egy boltba; vagy olyan nadrág nélkül jöttem ki, amilyet szerettem volna, vagy ha mégis találtam jót, akkor is sebesre dörzsölődött a combom, ha felvettem. Abszolút nem éreztem jól magam a bőrömben. Most már nincs ilyen gondom, és annak is örülök, amikor látom, hogy a tizenkét éves lányom is követi a példámat, és nem csipszen él, hanem figyel, hogy zöldséget, gyümölcsöt is egyen – meséli Reni.

Reni kedvence receptje

Brassói aprópecsenye könnyebben

1 adag 390 kcal

Hozzávalók (4 személyre): 1000 g zellergumó, olaj, 500 g sertéslapocka, 100 g füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma, 1 tk. pirospaprika, só, bors, 4 gerezd fokhagyma, 1 tk. majoránna

Elkészítése:

A zellert megmossuk, megpucoljuk és kockákra vágjuk, majd forró olajban pirosra sütjük. Közben a húst is megmossuk és nagyjából akkora kockákra vágjuk, mint a zellert. A szalonnát és a vöröshagymát apróra vágjuk. Egy lábasban kisütjük a szalonnát, amikor üveges, rátesszük a vöröshagymát és együtt világosra pirítjuk. Hozzáadjuk a húst, fehéredésig sütjük, megszórjuk pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, és beletesszük a zúzott fokhagymát is. Kevés vizet aláöntve, fedő alatt pároljuk a brassóit, amíg a hús teljesen puha nem lesz. Ha szükséges, pótoljuk az elpárolgott vizet. Amikor a hús már majdnem megpuhult, hozzáadjuk a majoránnát. A végén ne csak zsír maradjon a húson, hanem párolószaft is, ami kb. 1 dl lehet.

Az olajban vagy zsírban előzőleg kisütött zellerkockákat összekeverjük a szaftos hússal.