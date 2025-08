Baba Vanga megjósolta: titokzatos űrhajó támadhatja meg a Földet, bármelyik pillanatban lecsaphat

Elképesztő jóslat tartja lázban a világot: Baba Vanga, a világhírű bolgár látnok szerint 2025-ben kapcsolatba lépünk a földönkívüliekkel – sőt, egyesek szerint akár támadás is érheti a bolygónkat.

Űrhajóval támadnak az idegenek?

Fotó: Pixabay

Egy rejtélyes, 20 kilométer széles űrobjektum száguld az űrben 217 ezer km/órás sebességgel, és november környékén haladhat el a Föld mellett – vagy rosszabb esetben: célba is veheti azt. A NASA szerint az objektum, amelyet 3I/Atlas néven ismernek, október 30-án kerül a Naphoz legközelebb, mintegy 209 millió kilométerre, de egyes tudósok attól tartanak, hogy nem természetes jelenségről, hanem földönkívüliek által irányított „csillagközi behatolóról” van szó.

A figyelmeztetések nem új keletűek. Baba Vanga már évekkel ezelőtt azt jósolta, hogy 2025-ben idegen lényekkel találkozik az emberiség. A „modern Nostradamusnak” is nevezett Athos Salomé szintén ezt állítja, és hangsúlyozza: a James Webb űrtávcső felfedezései és az amerikai kormány UFO-aktáinak esetleges nyilvánosságra hozatala új korszakot hozhat a világképünkben. A tudományos közösség sem tétlen: egy friss tanulmány szerzői, köztük a neves fizikus Avi Loeb megjegyzik, hogy az objektum pályája és sebessége „természetellenes”, és nem zárják ki, hogy mesterséges eredetű – akár egy idegen civilizáció jele is lehet.

A tanulmány szerint:

Ha ez a hipotézis igaznak bizonyul, annak beláthatatlan következményei lehetnek az emberiségre.

Baba Vanga korábban már több nagy horderejű eseményt is megjósolt, köztük a 9/11-es terrortámadást, Diana hercegnő halálát és a Covid–19 járvány kitörését. Most sokan kíváncsian figyelik, vajon ez a jóslata is valóra válik-e. Egy dolog biztos: a következő hónapokban az egész világ az eget fürkészi majd, és reméli, hogy a csillagközi látogató nem jelent veszélyt bolygónkra, írja a Daily Star.