"A falási rohamaim megmaradtak" – Gáspár Bea harcot vív visszatért kilóival

Gáspár Bea két évvel ezelőtt gastric sleeve, azaz gyomorcsökkentő műtéten esett át, ezáltal a nagy mennyiségű ételanyagokat nem tudja befogadni a szervezet. A műtét évében a mérleg valamivel több, mint 90 kilót mutatott, ami számára nagyon ijesztő volt. A beavatkozást követően több, mint 20 kilótól szabadult meg, ez az egészségi állapotára is jótékony hatással bírt. Sajnos sok ideig nem bírta visszafogni magát, így problémái kiújultak.

Gáspár Bea a gyomorszűkítő műtét előtt Fotó: Saját

"A változókor összes tünetét produkálom"

Amikor lefogytam, azt hittem, az enyém a világ!

– A vérképemben a vonatkozó értékek rendeződtek ugyan, és végre jól éreztem magam a bőrömben, de a falási rohamaim megmaradtak, ilyenkor ropit ettem. Egy év alatt suttyomban visszakúszott 10 kiló, tehát már csak a leadott súlyom felét tudtam megtartani. Nagyon megrémültem, mert jövőre 50 éves leszek és a változókor összes tünetét produkálom, egyelőre a hőhullám kivételével. De nagyon lelassult az emésztésem, ha össze-vissza eszem, puffadok és vizesedek is – mondta elkeseredve a Hal a tortán háziasszonya.

Ahogy említette, jövőre 50. életévét fogja betölteni, így célkitűzésévé vált, hogy ismételten visszanyerje az operáció utáni régi formáját. Mivel jól tudjuk, hogy a koplalás sosem segít a súlyproblémákkal küzdők számára, ezért bizonyos étrendkiegészítőket ajánlottak részére, ami hatékonynak bizonyult, eredménye pedig jól látható.

Gáspár Bea fogyása után. Szemmel látható a különbség Fotó: Saját

Sosem akartam én modell lenni, de szeretnék úgy sétálni, hogy nem fáj semmim, szeretnék újra tudni szuszogás nélkül lépcsőzni és nem utolsósorban nem puffadni, vizesedni.

– Néhány hete ezért úgy döntöttem, életmódváltásra van szükségem, de önmagában az még nem vált be, olyasmire volt szükségem, ami beindítja a fogyást és ebben egy étrendkiegészítő segít. Mostanra visszatért a normális anyagcserém, és ezzel együtt elindultak lefelé a kilók, olvad rólam a zsír. Most voltam negyvenkilenc, és megfogadtam, az ötvenet már úgy fogom ünnepelni, hogy nagyon jól érzem magam a bőrömben, és jól is fogok kinézni – büszkélkedett Bea asszony a változásával kapcsolatban, aki ezúttal kizárólag természetes módszerekhez fog folyamodni.