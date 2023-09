76 kilót fogyott a sztárséf: most elárulta a titkát

Michelin-csillaggal és tévészerepléssel egyaránt büszkélkedhet a brit Tom Kerridge séf, aki nemcsak főzni, enni is szeret. Utóbbi pedig nyomot hagyott rajta. Nem is kicsit... A mesterséf évekig küzdött a súlyával, a változáshoz pedig a végső lökést az adta meg, hogy 40 évesen rádöbbent, ha így folytatja, nem fog még egyszer 40 évet élni. Eldöntötte hát: változtatnia kell az életmódján. 190 kilósan ez nem kis lépés volt...

Több kedvenc ételéről sem mondott le Tom Kerridge, miközben olvadtak róla a kilók – Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

Először is, az ügy érdekében felhagyott az alkohollal. Ez komoly döntés volt nála.

Amikor a legtöbbet nyomtam a mérlegen, sokat ittam. Általában egy Negroni koktéllal kezdtem, amit vagy még 15 másik ital követett. Önerőmből hagytam fel az ivással. Tudtam, mit kell tennem. Mentálisan kellett nagyon erősnek lennem, ugyanis olyan könnyen rá tudok szokni dolgokra

– mesélte. Sosem vélte úgy, hogy alkoholista lenne, inkább csak egy-egy nehéz napdönt9tt úgy, hogy az italhoz fordul. Most ezt az érzést, energiát a munkájába fekteti. Azon kívül, hogy elhagyta az alkoholt, nagy mennyiségben csökkentette a szénhidrát-bevitelt is. Először egy szimpla dopamin diétával kezdte. Ez egy olyan módszer, melynek során az ember a boldogság hormon, azaz a dopamin szintjét növelő ételeket fogyaszt, és így próbál fogyni. A Mirror így foglalja össze a dopamint diéta lényegét: az ételek, különösen a cukros, zsíros ételek elfogyasztásának hatására a dopamin megnövekszik a szervezetünkben. Ugyanakkor elméletileg a fehérjében gazdag ételeknek is ugyanezt a hatást kell kifejteniük, ám ezek sokkal jobban hasznosulnak a fogyni vágyók számára.

Lehetetlen úgy fogyni, és megtartani az elért célt, hogy nem élvezed azt, amit eszel. Különböző főzési technikák vannak, amik segítenek kompromisszumok nélkül fogyasztani kedvenceinket, egészséges módon.

– hangsúlyozta Tom. Kerridge életmódváltása során emelte a bevitt fehérje mennyiségét, sokkal több zöldséget, bab konzervet, és tojást evett. Ezek mellett teljesen elhagyta a cukrot, így nem is vágyott snack-ek után. Fogyókúrája alatt, dopamin diétájának köszönhetően azonban nem kellett lemondania kedvenceiről sem. Ugyanúgy fogyasztott zsíros sajtokat, tejet, joghurtot, tejszínt.

A séf – életmódváltása közben – rájött még valamire: fel kell hagyjon a falatozással. Munkájából adódóan mindig csipegetett egy-egy falatot az elkészült ételekből a konyhán. Mivel séfként nem volt ideje bármit is készíteni saját magának, így általában nem túl egészséges étkeket – egy szelet sajtot kenyéren, chips – fogyasztott napközben. Mindezek ma már nem hiányoznak neki, sőt, nekiállt edzeni is. Életmódváltása őt igazolja, hiszen fokozatosan ugyan, de 5 év alatt 76 kiló súlyfeleslegtől sikerült megszabadulnia – írja a Mirror.