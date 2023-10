Azt hittem, a stressz miatt vagyok rosszul - aztán kiderült, nemcsak édesanyám szenved rákban

A legrosszabb rémálma vált valóra a 35 éves, kenti Kimberley Findeis-Sparkesnak, miután rájött, nem a stressz miatt érzi magát rosszul hosszú ideje: a fiatal nő, aki két kisfiú édesanyja, elborzadt, amikor az orvosok közölték vele: mellrákja van.

Képünk illusztráció. Fotó: Pexels

A szörnyű hír különösen azért ütötte szíven Kimberleyt, mert édesanyja, a 61 éves Wendie is épp a rákot igyekezett leküzdeni, és már az utolsó kezelési szakaszban járt. Emiatt a tapasztalt tüneteket is csak az anyukája iránt érzett aggodalomnak és stressznek tudta be, egészen addig, amíg egy este - mialatt savas refluxtól szenvedett - megdörgölte a mellkasát, és megérezte a csomót. Ezután fordult orvoshoz, és jött rá a szörnyű igazságra.

Az első reakcióm a hitetlenkedés és döbbenet volt: egyszerűen nem akartam elhinni, hogy egyszerre mindkettőnknek ezzel a betegséggel kell szembenéznie

- vallotta be Kimberley, aki ezután máris azt kezdte el tervezgetni, milyen leveleket írjon a fiainak az elkövetkezendő születésnapjaikra, amiken már nem lehet mellettük.

A kezdeti sokk után jött a harag, amiért a családjuk ismét ebbe a borzasztó helyzetbe került, ám végül elhatározta, hogy nem adja fel, küzdeni fog. A fiatal nőt azóta hat kemoterápiás kezelésre jegyezték be, melynek során elvesztette a haját, jelenleg pedig a genetikai vizsgálat eredményére várnak.

Ha pozitív lesz, akkor nincs kizárva más rákbetegségek kialakulásának a kockázata, szóval ki tudja, mit hoz a jövő

- mondta el Kimberley, aki igyekszik pozitív maradni, és annyit kihozni az életből és a családjával eltöltött időből, amennyit csak lehet.

Azt hiszem, amit mindebből megtanultam, az az, hogy az életet sosem szabad magától értetődőnek venni: ápold a kapcsolatod a gyermekeiddel és a szeretteiddel, mert semmi nincs garantálva, az egészséged pedig akár egyik pillanatról a másikra megromolhat

- tette még hozzá Kimberley, aki már alig várja azt a pillanatot, amikor szeretteivel közösen ünnepelhetik meg, hogy édesanyjával mindketten túlélték a rákot - írta meg a Mirror.