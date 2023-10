Villám csapott egy iskolába, egy 12 éves gyereket válságos állapotban kórházba szállítottak

Hertfordshire valódi ékszeresdoboza Angliának. Szívesen kirándulnak ide az emberek, mert nyugodt, csendes és bűbájos, a lakosok pedig rajonganak az otthonukért: olyan hely ez, ahol jó élni. A békés várost azonban tegnap egy rettenetes eset zaklatta fel.

Villám csapott az iskolába / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Október 2-án villám csapott a hertfordshire-i iskolába, aminek súlyos következményei lettek. Az iskolában éppen futball-bajnokságot rendeztek a gyerekeknek, ekkor történt a szörnyű baleset. A villámlás következtében ugyanis többen megsérültek, egy 12 éves kisfiút pedig válságos állapotban kellett kórházba szállítani. Rajta kívül egy 50 éves dolgozót is mentő vitte el, az ő állapota is súlyos - írja a The Sun.