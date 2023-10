Újabb magyar siker: több tízezer nő életét könnyíti meg az új módszer

Évente 13.000 nő méhét távolítják el Magyarországon, többségében mióma miatt. A mióma a női méh jóindulatú daganata, mely okozhat vérzészavart, elviselhetetlenül fájdalmas görcsöket, vizelési ingert vagy székrekedést is. A termékeny nők mintegy 20-50 százalékát érinti, és nem ritkán azzal jár, hogy az egész méhet eltávolítják a miómával együtt, ezzel pedig lehetetlenné válik a későbbi gyermekvállalás is. Erre kínál megoldást egy új kezelési módszer, a rádiófrekvenciás abláció, amellyel a méh megmenthető, hegek nélkül gyógyul és a beavatkozás nem csökkenti a későbbi gyermekvállalás esélyét. Most, Kelet-Közép-Európában elsőként Magyarországon nyílik erre lehetőség.

A Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetben nemcsak alkalmazzák az új technológiát, de oktatják is Fotó: PremierMed

Több tízezer nő életét könnyítheti meg évente

Az új technológiát már alkalmazzák is a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetben, sőt, oktatják is a magyarországi és külföldi orvosoknak, orvostanhallgatóknak. A szakemberek szerint hamar el fog terjedni a hazai egészségügyben az eljárás, amely bizonyos esetekben kiválthatja a hagyományos műtéti technikákat.

A panaszok súlyossága és a beteg életkora dönti el, hogy a miómát gyógyszeresen kezelik, műtéti úton távolítják el vagy katéteres embolizációt végeznek. A műtéti beavatkozás hüvelyen keresztül vagy hason át történő metszéssel hajtható végre, amelynek során gyakran az egész méhet el kell távolítani. Az új technika az eddig alkalmazott módszerek alternatívája lehet, mert a méhet nem kell eltávolítani és a szervezetet a beavatkozás csak minimálisan terheli

– nyilatkozta Dr. Novák Zoltán PhD, szülész-nőgyógyász és nőgyógyászati daganatsebész. A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának elnöke hozzátette, hogy az ellátás ambulánsan történik, pár óra kórházi tartózkodással megoldható, és bizonyos típusú miómák esetén elvégezhető akár a hasfalon keresztül is, így még altatást sem igényel.

A beteg panaszai másfél-két hónappal az új típusú beavatkozás után meg is szűnhetnek Fotó: PremierMed

Új fegyver a miómák elleni harcban

Az eljárás az 5 cm-nél nem nagyobb mióma esetén javasolt elsősorban és bár a mióma nem teljesen tűnik el, csak a mérete csökken, az általa okozott panaszok jellemzően elmúlnak. Az új technológia abban áll, hogy egy speciális kezelőtűt használnak a szakemberek, amit bevezetnek a miómába, majd felmelegítik azt, így az elhal, összezsugorodik és a panaszok megszűnnek. A beavatkozás biztonságát az adja, hogy hüvelyi úton ultrahang vezérelt, így elkerülhető a méh többi részének a megsértése.

Fontos, hogy egy szakember tudjon választani a több rendelkezésre álló kezelési lehetőség közül, hogy személyre szabottan a legideálisabb ellátásban részesüljön a páciens

– hangsúlyozta Dr. Novák Zoltán.

Ma mutatták be nyilvánosan az új módszert. Fotó: Ripost/MK

Az új eljárás tehát bizonyos esetekben kiválthatja a hagyományos műtétet, és nemcsak belföldről, de a régióból is egyre több beteg veheti majd igénybe. A rádiófrekvenciás ablációt már több mint 20 éve használják rosszindulatú daganatok kezelésére, de miómára való alkalmazása viszonylag új. Most azonban már hazánkban is elérhető ez az új, alternatív megoldás a panaszok kezelésére.