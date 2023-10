Segélykiáltás az SMA-s Tomika szüleitől: „Őszintén elfáradtunk, Tomika pedig kezd kifutni az időből”

Szíven ütő segélykiáltás érkezett a Facebookra az SMA-s Tomika szüleitől, akik kimerülten ugyan, de komoly mozgósításba kezdtek.

Fotó: Bánkúti Sándor

„Ne engedjétek el a kezünk az úton! Közös álmunk, hogy Együtt, idén célba érjünk. Álmodjunk egy nagyot és valósítsuk meg! Mi is nagyon szeretnénk, nekünk is sok volt már ez a KÉT ÉV, segítsetek kérlek! Őszintén elfáradtunk, Tomika pedig kezd kifutni az időből. Szüksége van a gyógyszerre és nem egy év múlva, hanem MOST! November közepére érjük el a 85%-ot, december végére pedig a CÉLT!”

– fogalmazták meg a szülők a vágyaikat. Majd így folytatták:

„Keresünk még 110.517 embert, aki csak 2.000 Forinttal segít Tomikának, hogy ne romoljon tovább az állapota. Most, hogy beteg, most látom igazán, hogy mennyit kockáztatunk. Hogy mennyit erősödhetett volna már a tüdeje, ha 2 évvel ezelőtt megkapja a Zolgensmát. Tudjuk, hogy Együtt megtaláljuk ezeket az embereket, cégeket, segítsetek kérlek, EGYEDÜL NEM MEGY. Kérlek VIDD TE IS ennek a bejegyzésnek A HÍRÉT! Minden megosztás számít, a TIÉD is egy ESÉLY, nem tudhatod kihez, mely cégekhez ér el. Kérjük, fogjátok meg Tomika kezét, ne engedjétek el a célig, hogy végre ő is révbe érjen! EGYÜTT SIKERÜL, tudom, de ehhez MINDENKIRE szükség van! Érjünk célba idén Együtt!”

– szóltak a Galó család biztató-buzdító szavai.

Fotó: Bánkúti Sándor

Segélykiáltásukat pedig sokan meghallották, ami remélhetőleg erőt adott a családnak.

„Hálásan köszönjük Nektek, hogy itt vagytok (...) A segélykiáltásunkat már több, mint 670-en megosztottátok! Ilyen már nagyon régen volt!”

– írták egy nappal később a Facebookon.

S hogy mennyit számíthat egy megosztás vagy találkozás? Rengeteget! Jól példázza ezt Tomika családjának alábbi gondolata:

„Sokszor nem is tudjuk, egy-egy találkozás mit hozhat. Tökölön találkoztunk először a drift közösség tagjaival, akik úgy döntöttek, Ők is Tomika mellé állnak. Immár a második drift taxizás zajlott le, és szerveződik a harmadik, november 4-én szintén Tökölön.”

Mint kiderült, a legutóbbi drift taxizás 460.500 forinttal járult hozzá Tomika gyógyulásához, ami szép előrelépés, ám további komoly összefogásra van szükség ahhoz, hogy a család valóban elérje a kitűzött célt.

Ha szeretnél és tudnál is segíteni, akkor ehhez minden további információt megtalálsz ITT.