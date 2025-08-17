„Úristen, honnan szedték ezt a sok tehetséget?” – Kocsis Tibor újra a Sztárban Sztár színpadán

A Sztárban Sztár új évadának rajongói igazi csemegére számíthatnak, hiszen a műsor legjobb versenyzői térnek vissza egy különleges összecsapásra. A héten megismerhettük a versenyzőket, akiket szeptember 7-én láthatnak a nézők először a képernyőn. A műsor sajtótájékoztatóján Kocsis Tiborral beszélgetett a Bors munkatársa, amikor is elárulta, hogy milyen érzésekkel indul neki a versenynek, hogyan tekint vissza a korábbi szereplésére, valamint azt is elmondta, hogy párja milyen támaszt jelent neki a megmérettetések során.

Kocsis Tibor nem kertelt, amikor arról kérdezte Till Attila a sajtótájékoztatón, hogy milyennek látja a mezőnyt (Fotó: László Szabolcs)

Kocsis Tibor: „Ez egy átlagon felüli mezőny”

Kocsis Tibor a Sztárban Sztár negyedik évadának versenyzője, az elmúlt években számtalan színpadi szerepben és koncerten bizonyított, és ismét beleveti magát a játékba – élményekkel, várakozással, izgalommal, de elsősorban kíváncsisággal telve.

Szerintem ez egy átlagon felüli mezőny erősségben, itt már mindenki fekete öves. Sok tévéműsorban szerepeltem már, de ha itt körbenézek, azt kérdezem: Úristen, honnan szedték ezt a sok tehetséget? Nagyon izgalmas verseny lesz, bár én nem a verseny oldaláról közelítek

– vallotta be a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.

Kocsis Tibor dalok és színpadi karakterek tucatjait vitte sikerre az elmúlt években, most azonban ismét szembesül azzal, amit már kilenc éve is átélt: hogy a produkciók során bármi megtörténhet. Akkoriban Luciano Pavarotti megformálása és az operaénekes hatalmas jelmeze volt számára a legemlékezetesebb, de a női karakterek is rengeteg nevetést hoztak. „Nem vagyok egy tipikus női karakter – nevetett – de pont ezért volt szórakoztató.”

Az új évadban azonban új kihívások várják. Leginkább a táncos produkcióktól tart:

Nem vagyok egy táncos alkat, számomra a táncos számok eddig viccesek voltak, nem igazán értékelhetők. De lehet, hogy pont ez hoz ki belőlem valami olyat, amiről nem is tudtam, hogy képes vagyok rá.

A verseny mellett Tibor jelenleg is sűrű szakmai időszakot él. Például nemrég forgatták a Balatonon a nyár slágerét, a Hozd el a változást című dalt, amely során a biztos siker érdekében egy egész napot töltöttek egy vitorlás hajón. A nyár fellépésekkel telt, ősszel pedig még inkább össze kell hangolnia a koncerteket és a műsorral járó feladatokat. A logisztika nem könnyű, de őszintén élvezi a sokrétű kihívást.