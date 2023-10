Orbán Viktor: nem lesz terrorpárti tüntetés Magyarországon

Egy magánszemély jelentette be, hogy az Izrael és a Hamász terrorszervezet között folyó fegyveres harc kapcsán 2023. október 13-án Budapest II. kerületében gyűlést kíván tartani. A gyűlés illeszkedik a Hamász felhívásához, amely e napra a „harag kimutatására” szólítja fel híveit az egész világon.

Fotó: police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13. § 1. bekezdése alapján megtiltotta a gyűlés megtartását, mert az közvetlenül veszélyeztetné a közbiztonságot és a közrendet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a betiltott gyűlésen történő részvétel szankciót von maga után.

Pénteken délutánra a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületéhez demonstrációt hirdettek a Hamász mellett. A palesztin–izraeli háború kitörése óta Európa-szerte szerveznek tüntetést palesztin csoportok, de Budapesten eddig még nem tüntettek. Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában leszögezte: nem lesz terrorpárti tüntetés Magyarországon. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a betiltott gyűlésen történő részvétel szankciót von maga után.

„Állj ki Gázáért és bátor embereiért!” – olvasható egy palesztinbarát szervezet szórólapján, amely szerint péntek délutánra gyűlést hirdettek a Külügyminisztérium elé. A palesztin–izraeli háború kitörése óta Európa-szerte szerveznek tüntetést palesztin csoportok, Budapesten eddig azonban még nem tüntettek.

Fotó: tev.hu

A Tett és Védelem Alapítványközleményt adott ki, melyben emlékeztettek: az elvetemült terrorakció után lefejezett csecsemők, elrabolt gyerekek, megerőszakolt nők, meggyalázott holttestek, eddig 1300 lemészárolt ártatlan áldozat és az el nem múló gyász maradt. Hozzátették: Magyarország az elmúlt évtizedben következetesen kiállt a magyar zsidóság és Izrael állam mellett. Szemben számos nyugat-európai országgal, ahol ezrek, tízezrek ünnepelték és éljenezték a palesztin tömeggyilkosokat, addig Magyarországon ilyentől soha nem kellett tartani.

„Megítélésünk szerint a gyűlés a magyar zsidóság mint vallási közösség méltóságát sérti, lévén a gyűlés burkoltan egy olyan terrorcselekmény melletti kiállásra hív fel, melynek sértettjei nagyrészt pusztán zsidó vallásuk okán váltak áldozatokká”

– írták. A közleményben arra kérik a magyar kormányt és a jogkörrel rendelkező szerveket, hogy ne engedélyezzék a zsidó közösségek méltóságát sértő és fizikai biztonságát súlyosan veszélyeztető megmozdulást.

Orbán Viktor: Nem lesz tüntetés!

– Ami nálunk is meg kell hogy kongassa a vészharangot, az az, hogy tüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Magyarországon is próbálkoztak, de itt ilyet nem lehet rendezni. Nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök hozzátette: Nyugat-Európában úgy tűnik, vannak olyan emberek, akik helyeslik az ilyen akciókat. Miután korábban ellenőrzés nélkül engedtek be tömegeket nyugat-európai országokba, most köztük ott vannak a Hamász megbízottjai is.

– Adjunk hálát a Jóistennek, hogy 2015-ben helyén volt az eszünk meg a szívünk is, és megépítettük a kerítést meg a jogi korlátokat is, amellyel Magyarországtól távol tudtuk tartani a terrorizmust – állapította meg a magyar kormányfő. Mint mondta, Magyarországon él Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége, a magyar államnak meg kell védeni őket.

– Azt nem lehet megengedni, hogy a magyar állampolgárok veszélyben érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Nyugat-Európa-szerte egymást érik a zsidó emberek elleni brutális támadásokat ünneplő tüntetések

Szabad Palesztinát és Izrael teljes megsemmisítését követelték több százan szerda este Bécsben. Annak ellenére vonultak utcára, hogy az osztrák hatóságok a tüntetést erőszakosnak minősítették és betiltották. A helyzet pattanásig feszült, rendőrsorfalnak kellett feltartóztatnia a tömeget.

Újabb tüntetéseket szerveztek a Hamász támogatói más országokban is. Palesztinát éltették például a spanyolországi Barcelonában is, ahol ugyancsak több százan gyűltek össze. A brit Sheffieldben pedig odáig fajult az utcai demonstráció, hogy az egyik tüntető felmászott a városháza tetejére és letépte az izraeli zászlót.

Több megmozdulás volt Londonban is az utóbbi napokban. – Allah akbar! – skandálta a tömeg egy metróállomásnál, ahol a rendőrök csak nehezen tudták megakadályozni, hogy a Palesztináért tüntető tömeg összetűzésbe keveredjen a néhány utcával odébb Izrael mellett demonstráló tömeggel. Ezzel párhuzamosan az antiszemita támadások is megszaporodtak. A brit belügyminiszter kedden már arról beszélt, hogy a zsidó közösségek lakóhelyein fokozták a rendőri jelenlétet, a szigetország utcáin pedig nincs helye a terrorizmus dicsőítésének vagy a zsidó közösség zaklatásának.

A német kancellár csütörtökön jelentette be, hogy büntetendő lesz Németországban a Hamász terrorszervezet támogatása és jelképeinek használata. Olaf Scholz hangsúlyozta: a jog erejével találja szemben magát, aki a Hamászt dicsőíti, jelképeit használja, vagy éppen izraeli zászlót éget.

A tengerentúlon is több helyen utcára vonultak a palesztin terrorszervezet támogatói. Az ausztrál rendőrség már vizsgálatot is indított egy hétfői megmozdulás miatt, ahol mintegy ezer ember vonult Sydney belvárosától az operaházig, amelyet az ausztrál kormány az izraeli zászló színeivel világított ki. A Palesztina mellett kiálló tüntetők ugyanis egyes beszámolók szerint antiszemita szlogeneket skandáltak, például az kiabálták: – Gázt a zsidóknak!

Migrációkutató Intézet elemzője: a palesztin ügy nagyon fontossá vált bizonyos közösségek életében

A Hamász terrorszervezetet támogatva tüntetnek migrációs hátterű csoportok – erről a Migrációkutató Intézet elemzője beszélt az M1-en. Tárik Meszár szerint ezek az események radikális, erőszakos cselekményeket is kiválthatnak.

– A palesztin ügy nagyon fontossá vált bizonyos közösségek életében, a bevándorló társadalmak életében konkrétan, és sajnálatos módon nem azt lehet tapasztalni, hogy a palesztin áldozatokért demonstrálnak, róluk emlékeznek meg, hanem inkább a Hamászt éltetik, a terrort és az erőszakot éltetik

– fogalmazott az elemző.