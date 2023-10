Orbán Viktor: Most látszik, milyen érték a béke és a stabilitás

Számos fontos aktuális kérdés került terítékre október 13-án, péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, melynek vendége a magyar miniszterelnök volt. Szóba kerültek az Európai Unió elhibázott döntései, az infláció elleni küzdelem, a Nobel-díjas magyarok és a közel-keleti konfliktus is. Utóbbi kapcsán Orbán Viktor a beszélgetés elején közölte, a terror elfogadhatatlan, és ennek a képei megrendítőek. Ez az ember első gondolata ebben a helyzetben. A második gondolat, hogy adjunk hálát azért, mert békében élhetünk. Most látszik, milyen érték a béke és a stabilitás – tette hozzá. Meg kell védeni a magyarok békéjét, Magyarország mindig a terrorizmus ellen volt.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor elmondta, azt reméli, hogy minden magyart, aki ki akar jönni, azt ki tudja hozni Magyarország Izraelből. Nagy szerencse, hogy az áldozatok között egyelőre nincsen magyar állampolgár – tette hozzá.

– Amennyire lehet, szorítsuk keretek közé ezt a konfliktust, mert egyelőre nincs államközi konfliktus. Most egy terrorizmus elleni harc folyik – tette hozzá. – Az egész térséget destabilizálná egy Izrael és valamelyik arab állam közötti konfliktus – mondta a kormányfő.

A migrációs válság révén sok Hamász-terroristát is beengedtek Európába

A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy Európa-szerte a terrorszervezetek melletti tüntetések voltak. Magyarországon nem lesz ilyen, míg Nyugaton sok tüntetés volt – tette hozzá. A kormányfő szerint a migrációs válság révén sok Hamász-terroristát is beengedtek Európába.

Ezzel szemben Magyarország nem engedte be az illegális bevándorlókat.

Orbán Viktor közölte, a hazánkban élő zsidó vallású embereket meg kell védeni, és nem érezhetik magukat veszélyben. Az életünk biztonságának a szintje nem csökkenhet Magyarországon – tette hozzá. A kormányfő felhívta a figyelmet, az uniós vezetők vakok és nem változtatnak a migrációs politikájukon.

– Arra akarnak kényszeríteni minket, hogy a déli határon lévő agresszív migránsokat engedjük be

– mondta a kormányfő.

Csak a magyar modell működik a migrációban

A kormányfő elmondta, az Unió úgy döntött, hogy szétosztja az illegálisan belépő migránsokat, és migránsgettókat akarnak építeni a hazánkban. Orbán Viktor szerint egyetlen modell vált be a migráció tekintetében: a magyar. A legnagyobb erőkkel féken tartjuk a migránsokat – tette hozzá. Ahelyett, hogy az Unió átvenné a magyar megoldást, a mi jól működő modellünket akarja lerontani.

– Eddig nem tudták lerombolni azt, amit felépítettünk, de most egy jogi erőszakot alkalmazott Brüsszel. Politikailag kell védekeznünk, és nem hajtunk végre semmit. A mostani brüsszeli vezetőknek távozniuk kell

– mondta a kormányfő. A következő EP-választáson el kell érni egy jelentős változást, mert folyamatos biztonsági kockázatot jelent számunkra Brüsszel.

Orbán Viktor szerint az európai polgárok többsége a magyar migrációs állásponttal ért egyet. Brüsszel folyamatosan meghívólevelet küld a migránsoknak.

– Magyarország ma egyedül képes megszólalni az emberek érdekében a migráció ügyében. Mi egy demokratikus döntéssel a hátunk mögött védjük a magyar déli határt

– fogalmazott.

November-decemberben meglesz az egyszámjegyű infláció

Orbán Viktor az inflációról azt mondta, hogy az alapvetően a jegybank körébe tartozik, de az év elején a kormány átvette az infláció elleni küzdelmet. Sok intézkedést vezetett be a kormány, be kellett avatkozni a gazdaság szövetébe, de ez meghozta az eredményét – tette hozzá. A miniszterelnök úgy látja, november-decemberben meglesz az egyszámjegyű infláció.

Azt szerette volna a kormány, hogy az infláció elleni küzdelem során a gazdasági növekedés is megmarad, de ez nem megy. A mostani az infláció elleni küzdelem éve volt, és 2024-ben indul meg a gazdasági növekedés újraindulása.

Orbán Viktor szerint fontos nekünk a német gazdaság és az EU, de a világ minden piaca irányába nyitva kell lennie Magyarországnak.

– Éppen ezért megy a kormányfő a jövő héten Kínába. Ez egy nagy feladat a magyar állam számára is. Beruházásokat kell létrehozni itthon, és a létrejött termékeket el kell adni

– ismertette a kormányfő. Orbán Viktor megjegyezte: fontos az EU és a kaukázusi országok összekapcsolása. Ebből a szempontból kulcskérdés Grúzia. Azerbajdzsánban előállított zöld energiát akarunk Grúzián keresztül Európába hozni, ezt néhány év alatt meg lehet valósítani – ismertette a kormányfő. Ez a legfontosabb program, és a kormányfő reméli, hogy az Unió ennek nem tesz keresztbe.

Orbán Viktor: Jó biztatás ez a jövőre nézve

A friss magyar Nobel-díjasokról, Karikó Katalinról és Krausz Ferencről azt mondta a a miniszterelnök, minden magyar örül ezeknek a sikereknek.

– Két olyan magyar tudós érte ezt el, akik itthonról érkeztek. Egyikük a jászkun vidékről, míg a másik Mórról származik. Egyikük sem a belvárosból jött, hanem a mélymagyar részekről. Soha nem kell megijedni a magyaroknak a legrosszabb időkben sem, mert ez a két ember mutatja, hogy fantasztikus koponyák teremnek itthon. Jó biztatás ez a jövőre nézve

– mondta Orbán Viktor az interjú végén a Kossuth rádióban.