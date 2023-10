Különleges órát kapott a Korda házaspár – 65 év felett ingyen igényelhető

„A Korda házaspár is csatlakozott a Gondosóra tulajdonosainak széles táborához. Mindennapi életükben hatalmas segítséget jelent ez a rendkívül hasznos eszköz és biztonságérzetüket is növeli.” – írja Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán. Majd így folytatja a miniszterelnök főtanácsadója a 65 év felettieknek címzett üzenetét: „Igényelje ingyenesen online a gondosora.hu honlapon, illetve telefonon vagy visszahívást kérve a 06 1 445 0080-as telefonszámon.”

Fotó: Mogyoróssy Márton/Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hogy mi is az a Gondosóra? A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A Gondosóra program, egy 0–24 órás Diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával működő, Európában egyedülálló program. Mérföldkőnek és jelentős támogatásnak számít az idősgondozás területén: nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető.

A Gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

Fotó: Mogyoróssy Márton/Miniszterelnöki Kabinetiroda

Korda György és Balázs Klári örömmel ismerkedett a postás által kézbesített Gondosórával, melyről Nyitrai Zsolt személyesen mesélt nekik.

Fotó: Mogyoróssy Márton/Miniszterelnöki Kabinetiroda

„Klárika meg Gyuri, ez egy szuper eszköz, ezt a gombot kell megnyomni, és akkor egyből érkezik a segítség, hogyha valami probléma van, Ez az óra egyébként cseppálló, tehát mondjuk zuhanyzás, fürdés közben is lehet viselni és ütésálló, valamint van benne egy ilyen esésérzékelő, hogyha a nyugdíjas elbotlik, ne adj' isten elveszíti az eszméletét, akkor is jelez a központnak, tehát ilyen módon is meg tud érkezni a segítség, úgyhogy oda is adom nektek ezt”

– mondta a sztárpárnak Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

Íme az erről készült videó: