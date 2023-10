Nagyon fontos dolgot jelentett be Nyitrai Zsolt a Fehér Bot napja alkalmából

Nehéz időket élünk, a veszélyek korában vagyunk. Nemrég szorítottunk háttérbe közösen egy világjárványt, a szomszédunkban és már máshol is háború dúl, és itt van velünk az energiaválság is. Ezekben a nehéz időkben is arra törekszünk, hogy a fogyatékosügyi érdekképviseletek működésére szánt költségvetési forrásokat megtartsuk, megőrizzük. Jó hír, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve idén is nőni tudott a fogyatékosügyi érdekképviseletek állami költségvetési támogatása. Összességében elmondhatjuk azt is, hogy 2010 óta háromszorosára emelkedett a nagy érdekképviseletek állami támogatása