Orbán Viktor: Családbarát adóforradalom zajlik Magyarországon

A kormányfő rámutatott, az unió több ponton is hibázott: az első ilyen pont az időzítés volt. Amikor Trump hatalomra került, nem vették komolyan, ahogy azt az ígéretét sem, h az elnök át fogja szervezni a világgazdaságot. - Mi történik? Pontonként hajtja végre, amit megígért a választóinak" - emelte ki. Szerinte fontos az is, hogy "olyan megállapodást köss, amit be is tudsz tartani", viszont Ursula von der Leyen olyan megállapodást kötött, amihez semmi köze. Példaként említette az energiahordozókkal kapcsolatos ígéretet a szerződésben, viszont erre nincs hatásköre, mert az a tagállamoké.

Amit ebben a megállapodásban el lehetett rontani szakmailag, azt elrontották - hangsúlyozta.