Az élet öt legfontosabb kérdésére válaszolt az időutazó

Az internet bizony egy igen furcsa hely: teret enged olyan különcöknek is, akik ősrégi fotók vagy videók alapján próbálják megfejteni, létezhet-e időutazás, de olyanoknak is, akik magukról állítják, hogy bizony a jövőből jöttek. Van olyan, aki még bizonyítékkal is szolgál – azt most hagyjuk, mennyire hihetővel! –, más egyszerűen jóslatokkal szórakoztatja vagy rémisztgeti követőit a közösségi felületeken. Ez utóbbi kategóriát erősíti az Eno Alaric (ál)névre hallgató TikTok-tartalomgyártó is, aki rendszeresen jelentkezik a jövőből szerzett "tudásán" alapuló videókkal. Az esetek többségében egyébként súlyos katasztrófákra, összeesküvésekre és idegenek inváziójára hívja fel a figyelmet, azaz javarészt kisebb-nagyobb apokalipsziseket jósol meg, most azonban úgy döntött, azokra a kérdésekre ad választ, amit a legtöbbször feltesznek neki – sejtésünk szerint a közösségi oldalain, ugyanis senki sem tudja, ki ő valójában.

5 kérdésre válaszolt Eno, aki azt állítja: időutazó 2671-ből. Válaszait mindenki kezelje a maga belátása szerint!

Eno, aki a saját elmondása szerint (ezt mindig hangsúlyozza) 2671-ből jött vissza, a következő öt választ adta:

1. Ki lesz az USA következő elnöke?

Donald Trump. A választás eredménye megosztja majd az embereket.

2. Létezik-e Isten?

Igen. Azt nem hajlandó elárulni, melyik vallás istenképe a helyes, de vár ránk valami a halál után.

3. Mikor jelenik meg a GTA VI?

Na jó, ez talán nem olyan életbevágó kérdés, de úgy tűnik, sokakat érdekel: 2028-ban, és milliárdok játszanak majd vele.

4. Lézetnek-e idegenek, és ha igen, mikor találkozunk velük?

Igen, léteznek, és valójában már itt vannak köztünk. Alakváltók, akik el is kezdtek beférkőzni az országok kormányaiba.

5. Mi az élet értelme?

Erre az egy kérdésre nem hajlandó válaszolni, mondván, erre mindenkinek magának kell rájönnie. Ehhez csak megjegyzésként tennénk hozzá, hogy aki ismeri a Galaxis útikalauzt, az már úgyis tudja, hogy az utolsó kérdésre a válasz 42...