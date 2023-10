Élvezd ki a következő napok időjárását, mert vasárnap mindennek vége

Bár a meteorológusok már napok óta temetik az indián nyarat, mégis hétről hétre visszatért eddig a 20 fok feletti meleg őszies idő. A mostani hétvégén azonban már egy durvább lehűlés következtében valóban el kell búcsúznunk a jó időtől. Addig azonban van még két nap, lássuk milyen időt hoz a péntek és a szombat.

Vasárnaptól alap viseletté válik a kabát használata / Illusztráció /Fotó: Pixabay.com

Pénteken változóan felhős lesz az ég, és északkeleten kisebb eső előfordulhat, azonban a hőmérséklet még 22 és 27 Celsius fok között fog alakulni. Emellett élénk lesz a délnyugati légmozgás, de még mindig nem kell a vastag kabátokat előkapni a szekrényből.

Szombaton gyönyörű napsütésre kell számítanunk, és maximum estefelé jelenhetnek meg a fátyolfelhők az égen. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, emellett 25 fokos túraidő lesz, használjátok ki még a jó időt egy kis kültéri kikapcsolódáshoz.

Vasárnap ugyanis erősen felhős, és borult lesz az ég, és többfelé is megérkezik az eső és a zápor. Az északnyugati szél is viharossá erősödhet, napközben pedig a hőmérséklet is lecsökken, napközben már csak ilyen 11 Celsius fok körül fog alakulni a hőmérséklet, ami már igazán vacogós őszi idő – árulta el a Köpönyeg.hu előrejelzése.