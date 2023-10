Húsz éve meghalt édesapja üzenetét olvasta fel esküvőjén a lány, mindenki sírva fakadt

Freya Rosati mindössze 11 éves volt, amikor az édesapja Philip Hargreaves elhunyt nyelőcsőrákban. Most 20 évvel később a lány, már felnőtt nőként összeházasodott szíve választottjával. Azonban arra nem számított, hogy az édesapja hagyott neki egy üzenetet az esküvője napjára. A férfi igazi édesapaként több üzenetet is hagyott a lányának, amiket a születésnapján olvastak fel neki 18 éves koráig, azonban legutolsó üzenete volt a legszívszorítóbb, amit a lánya leendő esküvőjére hagyott neki.

A halálos beteg édesapa 8 levelet hagyott a kislányára, hogy a jövőben felolvassák neki /Fotó: Illusztráció:Pexels

Philip ugyanis elsőnek leveleket hagyott a kislányára, amiket mindig a születésnapján olvastak fel és jó kívánságok voltak benne. Rosati 21. születésnapja óta azonban eltelt már 10 év, és azóta egy üzenet sem volt. Kiderült, hogy Philip utolsó üzenetét a lánya esküvőjére hagyta. Az özvegy édesanya Theresa olvasta fel a levelet az esküvőn, az édesapa pohárköszöntője helyett. Szem nem maradt szárazon az üzenet szövege után:

Bárcsak melletted állhatnék, a világ legbüszkébb apjaként, hogy végig vezethesselek a sorok közt ahhoz a férfihoz, akit szeretni fogsz az életed hátralevő részében. Ez ma a te napod, élvezz mindent, ami ezzel kapcsolatos. Nevess, sírj, legyél boldog és magabiztos, ma bármit megtehetsz

- állt a levélben. A megható esküvői történetet a DailyStar dolgozta fel. A lap arról is írt, hogy Philip 2002-ben hunyt el, akkor írta meg mindegyik levelét a halálos ágyán, a kislánya számára. Mielőtt rosszabbodott volna az állapota, állandóan a lányával foglalkozott a férfi, a szeme fénye volt Rosati. A menyasszony elárulta a lap számára, hogy ezért oda figyeltek arra is, hogy a nagy napjának is minél jobban a részese lehessen az elhunyt édesapja.