Elindult a Női Digitális Polgári Kör – közösség, ami erőt ad a nőknek

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, Marsi Anikó lett a Női Digitális Polgári Kör vezetője. A Női Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy közösséget teremtsen a nők számára, akik a családban, a munkahelyen, a közösségekben és mindenhol jelen vannak, ahol Magyarország jövője épül. A kör célja, hogy tagjai egymást támogassák, közösen vállalják értékeiket, és büszkék legyenek mindarra, ami nővé teszi őket.
Mi, nők, ott vagyunk a családban.
Ott vagyunk a munkahelyen.
Ott vagyunk a közösségeinkben.
És ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül.
Ezért hoztuk létre a Női Digitális Polgári Kört.
Egy közösséget, ahol egymást támogatjuk.
Ahol büszkén vállaljuk értékeinket.
Ahol hiszünk a nőiség értékeiben és szépségében, büszkék vagyunk mindarra, ami nővé tesz minket.
Egy olyan női közösséget építünk, ami egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat.
Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért –
akkor köztünk a helyed!
Csatlakozz hozzánk, építsük együtt Magyarország jövőjét!
– írják bemutatkozásukban.
