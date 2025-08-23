Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Elindult a Női Digitális Polgári Kör – közösség, ami erőt ad a nőknek

Marsi Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 15:05
Szentkirály AlexandraCsisztu Zsuzsa
A Tények műsorvezetője a női polgári kör vezetőjeként debütál. Ők a Női Digitális Polgári Kör tagjai!

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, Marsi Anikó lett a Női Digitális Polgári Kör vezetője. A Női Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy közösséget teremtsen a nők számára, akik a családban, a munkahelyen, a közösségekben és mindenhol jelen vannak, ahol Magyarország jövője épül. A kör célja, hogy tagjai egymást támogassák, közösen vállalják értékeiket, és büszkék legyenek mindarra, ami nővé teszi őket. 

A TV2 műsorvezetője, Marsi Anikó a közelmúltban több szomorú dolgot is elárult a múltjából 
Fotó: Kovács Dávid

Mi, nők, ott vagyunk a családban.
Ott vagyunk a munkahelyen.
Ott vagyunk a közösségeinkben.
És ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül.
Ezért hoztuk létre a Női Digitális Polgári Kört.
Egy közösséget, ahol egymást támogatjuk.
Ahol büszkén vállaljuk értékeinket.
Ahol hiszünk a nőiség értékeiben és szépségében, büszkék vagyunk mindarra, ami nővé tesz minket.
Egy olyan női közösséget építünk, ami egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat.
Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért –
akkor köztünk a helyed!
Csatlakozz hozzánk, építsük együtt Magyarország jövőjét!

– írják bemutatkozásukban.

A Női Digitális Polgári Kör alapító tagjai:

  • Marsi Anikó
  • Csisztu Zsuzsa
  • Inotay Petra
  • Isky Annamária
  • Makray Katalin
  • Molnár Andrea
  • Peller Mariann
  • Radics-Oltean Andrea "Bigyó"
  • Dr. Phillips Krisztina

 

