Elindult a Női Digitális Polgári Kör – közösség, ami erőt ad a nőknek

Mi, nők, ott vagyunk a családban.

Ott vagyunk a munkahelyen.

Ott vagyunk a közösségeinkben.

És ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül.

Ezért hoztuk létre a Női Digitális Polgári Kört.

Egy közösséget, ahol egymást támogatjuk.

Ahol büszkén vállaljuk értékeinket.

Ahol hiszünk a nőiség értékeiben és szépségében, büszkék vagyunk mindarra, ami nővé tesz minket.

Egy olyan női közösséget építünk, ami egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat.

Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért –

akkor köztünk a helyed!

Csatlakozz hozzánk, építsük együtt Magyarország jövőjét!