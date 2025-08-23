„Az egész környéket lezártuk”– letartóztattak egy tinédzsert, miután sérült csecsemőt találtak a vízben

Egy tinédzsert vettek őrizetbe gyermekelhanyagolás gyanújával, miután egy sérült kisbabát találtak a vízben. A brit Lincolnshire Police megerősítette, hogy a 15 hónapos gyermeket csütörtök este, nem sokkal fél 10 előtt fedezték fel a lincolni belvárosban.

A kisbaba sérüléseket szenvedett Fotó: Pexels.com

A babáról azt közölték, hogy „kisebb sérüléseket” szenvedett, és kórházba szállították kezelésre. Később egy 17 éves fiút őrizetbe vettek az esettel kapcsolatban - olvasható az Express cikkében.

A rendőrség közleményében így fogalmazott: „Szemtanúk és információk jelentkezését kérjük, miután egy kisgyermeket vízben találtak a Boultham Parkban, Lincolnban. A tiszteket augusztus 21-én, csütörtökön este 9:20 körül riasztották a helyszínre, ahol a gyermeket megtalálták. A gyermek kisebb sérüléseket szenvedett, és kórházba szállították kivizsgálásra. Egy tinédzsert – egy fiút – őrizetbe vettek az esettel kapcsolatban. A környéket lezártuk, és jelenleg is folyik a vizsgálat, hogy pontosan mi vezetett odáig, hogy a gyermek a vízbe került.”

A rendőrség az ügyben nyomozást indított, szemtanúkat keres.