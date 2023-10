Figyelmeztetést adtak ki: a Covid után egy másik fertőzés dönt rekordokat

Miután az emberek fellélegezhettek a koronavírus okozta lezárások után, hirtelen megnőtt az utazni vágyók száma. Emiatt a lazaság miatt egyre többen utaztak a világ különböző pontjaira, és valljuk be, kevésbé figyeltek oda a Covidot leszámítva más betegségek felismerésére és kezelésére. A DailyMail számolt most be róla, hogy 2022-ben 1000 esetben észleltek Angliában olyan fertőzéseket, amiket az emberek utazások alkalmával szedtek össze.

Megnőtt az utazások száma, és az ezek során elkapott betegségeké is /Fotó: Illusztráció/pexels

Ez a szám azért kimagasló, mert korában átlagosan "csak" 870 esetben észleltek parazitafertőzéseket. A szakértők szerint ennek oka abban keresendő, hogy az emberek gyakrabban utaztak egzotikus helyekre, és kevésbé figyeltek oda a kórokozókra. A tudósok így arra figyelmeztetik az embereket, hogy könnyebb megelőzni ezeket az eseteket, mint kezelni.

Dr. Meera Chand az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökségének igazgatóhelyettese nyilatkozott a lapnak az utazásokkal kapcsolatos aggályairól.

Általános növekedés volt tapasztalható az utazásokkal kapcsolatos fertőzésekben. Azonban fontos megjegyezni, hogy nem minden fertőzéstípus tért vissza a Covid-járvány előtti szinte

- mondta el a szakértő. Dr. Meera Chand rámutatott arra is, hogy ez amiatt van, mert az emberek egzotikus helyekre is szívesen utaznak, és olyan szúnyogokkal és betegségekkel találkoztak gyakran, amiknek a kórokozóikra a szervezetük nem volt felkészülve. Azonban ijesztő, hogy például Írországban 20 kolerás megbetegedést is regisztráltak 2022-ben, a korábbi években látott maximum 15 esethez képest.