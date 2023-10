Rengetegen kapják el a Covid legújabb variánsát: mutatjuk a tüneteket

Noha mindenki azt hitte, hogy a Covid-rémálom végre véget ért, most úgy tűnik, hogy ismét kezdhetünk aggódni. Az őszi lehűlés legyengíti az immunrendszerünket, emiatt pedig tömegesen betegednek le az emberek. A többség természetesen csak egy egyszerű influenzát kap el, amellyel olykor szintén keményen meg kell küzdeni, de könnyen túl lehet vészelni. Akadnak azonban olyanok is, akik a Koronavírust kapják el, melynek ráadásul egy új mutációja fertőzi az embereket. Korábban már megírtuk, hogy terjed a Pirola variáns, most pedig újabb tüneteket fedtek fel, s aggasztó növekedési számokat hoztak a nyilvánosságra.

Sok embert fertőzött már meg az új variáns / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A Covid egyik legújabb mutációja, a Pirola nagyon sok embert fertőzött már meg. Az angolokat valósággal sokkolta, az hogy az elmúlt időszakban mennyire megugrott ismét a megbetegedettek száma, és mindenki attól tart a szigetországban, hogy visszatértnek a lezárások. Noha ennek az esélye igen kicsi, az való igaz, hogy a Pirola sokakat megfertőzött, és sokakat kórházban ápolnak.

Mutatjuk az új mutáció tüneteit: Tüsszögés

Torokfájás

Fejfájás

Orrfolyás

Fáradékonyság

Látható tehát, hogy könnyen összetéveszthető az influenza tüneteivel. A Mirror írása szerint ez egy sokszorosan mutálódott variáns, amelynek szintén több mutációja ismert. A szigetországban jelenleg ez a domináns variáció, a megbetegedések száma pedig napról napra duplázódik. Fontos azt is megjegyezni, hogy a Pirolához jelenleg még nem köthető haláleset.