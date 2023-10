A légitársaságok után a szállodaipart vette célkeresztbe az extra molett lány

Nincs megállás! A több százezer követővel büszkélkedő plus size modell és influencer, Jaelynn Chaney, aki az utazni vágyó túlsúlyosak problémáit helyezi górcső alá, legutóbbi, nagy figyelmet elért repülős megmozdulása után a hotelekben szeretne jelentős változásokat elérni. Jöjjenek a részletek!

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A 26 éves lány 6XL-es méretet hord, de egyáltalán nem szégyenlős. Büszkén áll ki gondolatai és teste mellett is. Jelenleg az a missziója, hogy megváltoztassa az utazás világát, az emberek látásmódját, hogy az extra molettek is élvezhessék útjaikat, nyaralásaikat. Múltkor a repülés okozta kellemetlenségeiről írt, díjmentes extra üléseket követelve az átlagnál széleseb utasoknak, most pedig a szállodaiparban szeretne jelentősebb változásokat elérni. Arra kéri, követeli a szálloda tulajdonosoknak címett üzenetében, hogy szélesítsék ki a folyosóikat, illetve vezessenek be több kényelmi szolgáltatás a nagytestű vendégek számára is.

A plus-size méretekkel rendelkező utasok ugyanúgy számítanak, mint bárki más. Megérdemlünk mi is egy olyan környezetet, ahol tisztelnek minket, és elfogadják a szükségleteinket, a testméretünket figyelembe véve

– közölte legújabb TikTok videójában a kanadai influenszer.

Véleménye szerint a szállodákban sokkal több helyet kellene biztosítani a folyosókon, hogy a „nagydarab” vendégek is kényelmesen mászkálhassanak ott. Azt is kijelentette, elengedhetetlen, hogy a hotelek pontos méretekkel reklámozzák magukat azért, hogy bármilyen alkatú és méretű vendég tisztában legyen azzal, hova foglal – írja a TheSun.

De nem csak a folyosókkal van gondja: azt akarja, hogy szereljék le a karfákat a székekről, növeljék a liftek méretét, és a személyzet is legyen mindenhol kedvesebb, nyíltabb a plus-size vendégekkel szemben. Javaslatot tett arra is, hogy minden egyes szobában a vécék mellé szereljenek fel kapaszkodókat.

Jaelynn úgy véli, hogy a nagyobb méretű emberek alapvetően diszkriminálva vannak. Ezt hozta fel múltkor is, amikor a légitársaságokkal szállt szemben és extra, ingyen ülőhelyet követelt a moletteknek. Elmondta, volt olyan, amikor zúzódásokat, és sérüléseket szerzett csak azért, mert bele kellett gyömöszölnie magát egy amerikai járat székébe. Ezt követően indította el online petícióját a változás érdekében, melyhez sok hasonló élethelyzettel találkozó társa csatlakozott. A 25 éves lány kóros elhízásához betegségei is hozzájárultak, miután 2019-ben PCOS-t diagnosztizáltak nála, emellett pulmonális artériás hipertóniával és magas vérnyomással is küzd.

Videója nagy zűrzavart váltott ki az online térben, egy hotelmenedzser vissza is szólt neki kommentben: