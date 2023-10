Kitálalt a volt Apple-alkalmazott: ezt ne tedd, ha iPhone-od van!

Szeptember közepén érkezett meg az új iPhone-széria, és vele együtt természetesen az almás készülékek operációs rendszere is frissült. Mint minden cég, az Apple is úton-útfélen azt reklámozza, hogy milyen jó a legfrissebb rendszer, ezzel azt sugallva, hogy igenis akkor jársz a legjobban, ha letöltöd a telefonodra, bármilyen régi készüléket is használsz. De valóban így van ez?

Úr rendszer régi telefonra? Nem jó ötlet! Eláruljuk, miért Fotó: Pexels



Tyler Morgan korábban az Apple alkalmazottja volt, így komoly rálátással bír az almás cég készülékeire, arra, hogy mit tudnak és mit nem. Jelenleg pedig TikTok-csatornáján osztja meg ezen tudását igazából mindenkivel, akit érdekel. Egyik követője a következő kérdést szegezte neki: érdemes-e az új (iOS17-es) operációs rendszert feltenni a telefonjára, ha az nem a legfrissebb modell, vagy pedig be fogja lassítani a készüléket. Nos, Morgan válasza sokakat meglepett: bármit is mond az Apple, valójában nem.

Az iOS17-et kifejezetten az iPhone 15-re fejlesztették ki, így értelemszerűen ezzel működik a legjobban. A 14-en még elmegy, de a 13-nál már elkezded érezni a gondokat

– magyarázza, hozzátéve: nem csak arról van szó, hogy nem kapjuk meg azt a felhasználói élményt, amit a reklámok ígérnek, ha régebbi készülékre frissítünk egy új rendszert, de érezhetően be fog lassulni a telefonunk. És ez még nem minden: a frissített operációs rendszer ezeken a telefonokon az akkumulátort is teljesen hazavágja, azaz sokkal hamarabb fog lemerülni a mobilunk, mint eddig.

Kiemeli: valójában teljesen felesleges is az új operációs rendszerre váltani, ha a régivel elégedettek vagyunk, hiszen biztonsági frissítéseket azokhoz is kapunk. Ha pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy mindig a legújabb rendszer fusson az okostelefonunkon, annak megvan az ára: jelesül az, hogy meg kell hozzá vennünk mindig a legújabb készüléket is.