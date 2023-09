Ne akard tudni, mi rejtőzik a telefonodban – undorító dolog derült ki!

Lassan a fél életünket a mobiltelefonunk hatása alatt, kezünkben a készülékkel töltjük: még akik nem számítanak mobilfüggőknek, azoknak is elengedhetetlen napi használati eszközzé vált a zsebünkben hordott miniszámítógép, amin nem csak a munkaügyeket intézzük, kapcsolatot tartunk a barátainkkal és a szeretteinkkel, de a szórakozásunkat is szolgálja. Nem véletlen, hogy rendkívüli módon kellene vigyáznunk készülékünk biztonságára – ugyanis egyre többen támadnak minket az online térben –, amelyről igen sokat hallani minden fórumon, azonban emellett nem csak a szoftveres "tisztaság" fontos, okostelefonjainkat ugyanis valóságos baktérium- és kosztelepekként hordjuk magunknál úgy, hogy talán nem is igazán vagyunk mindezzel tisztában.

Nincs olyan ember, aki ne mobilozna napi szinten. A mobilban pedig egyre csak gyűlik a kosz... Fotó: mimagephotography / Shutterstock

Épp ez utóbbi problémára hívta fel a figyelmet az iDoctorUK TikTok-oldal egyik videója, melyben azt mutatja be egy szakértő, miért fordulhat elő, hogy a kelleténél jóval halkabb a telefonunk, ha kihangosítóval használnánk. Nos, az ok nem a telefon memóriájában, sokkal inkább magában a telefontestben keresendő. A felvételen ugyanis jól látszik, milyen hatalmas koszmennyiség gyűlt össze a készülék alján található hangszóró- és mikrofonnyílásokban. Ez bizony alighanem zsebpiszok, méghozzá nem is kevés!

A videóban nem csak a nem épp szívderítő látvánnyal szembesítik a mobilozókat, de szerencsére megoldást is kínálnak. Elég csak egy fogpiszkáló, valamint egy sörteecset hozzá! A fogpiszkáló segítségével, apró, körkörös mozdulatokkal távolítsuk el a koszt, vigyázva, nehogy a fogpiszkáló hegyével felsértsük a telefon belsejében lévő kényes érzékelőket. Fontos továbbá, hogy ne befelé nyomjuk a koszt, hanem (a körző mozdulatok segítségével) kifelé terelgessük.

A megosztott videóban egyébként épp egy iPhone-t tisztítanak ki, de természetesen bármilyen márkánál működik a módszer.