Megindult a visszaszámlálás, ma este leleplezik a legújabb szupertelefont

Magyar idő szerint este hét órakor veszi kezdetét a Wonderlust névre hallgató Apple esemény, amit már rengetegen várnak. A vállalat több újdonságot is bemutat majd: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch series 9 és végül az az Apple Watch Ultrát.

4 színben lesz kapható a 14 Pro, és Pro Max: arany, ezüst, fekete, bordó. Forrás: YouTube

A legnagyobb változás az előző évekhez képest az, hogy mindegyik telefon USB-C csatlakozóval fog rendelkezni, eleget téve az Európaid Bizottság nyomásának. Az alapfelszereltségű iPhone 15 és az extrázott 15 Pro az elemzők szerin 6.1 colos, zsebbarát mérettel érkezik, míg a Plus és a Pro Max 6.7 colos képernyővel fog rendelkezni. Újdonság még a telefonoknál itt már mindegyik modell megkapja az iPhone 14-nél debütált Dynamic Island-et, ami a szelfikamera környékét a kijelző szerves részévé teszi. Ez eddig csak a 14 pro és pro max készülékeken volt elérhető, az alapfelszereltségű társaiknál nem.

Ezen felül az új 15-ös telefonok erősebb akkumulátorral is rendelkezik majd, mint elődjei. Az iPhone 15 Pro és Pro Max modellek a várakozások szerint új generációs A17-es chippekkel érkeznek majd, sőt az Apple lecseréli a telefon oldalán található fizikai némítókapcsolót egy egyénileg programozható gombra.

A sok változás azonban borsos árat von maga után. A kisebb, alapmodell is legjobb esetben csak 800-850 dolláros, tehát kb. 290-310 ezer forint környékén fog mozogni. A Plus készülékek 900-950 dollár, 320-340 ezer forint lehet, míg a legjobb felszereltségű társaik, a pro modellek induló ára Amerikában 1099 dollárról, vagyis majdnem 400 ezer forintról indul csak, pro max testvére pedig 1199 dollárról lesz csak elérhető. Ez az ár a magyar megjelenést követően változhat. Ennek ellenére a tulajdonosok olcsóbban juthatnak majd hozzájuk, hiszen az árfolyam csökkenésének köszönhetően a dollár már nem 430 forint körül mozog, hanem 350-360 forint között.

Azoknak azonban, akiknek ennek ellenére egyből kell az új iPhone 15, még valószínűleg várnia kell egy kicsit. Habár a nagy bemutatásra ma kerül sor, az előző generációk tapasztalatai alapján az újdonságok később, valószínűleg csak a jövő hét végén, szeptember 22-én kerülnek az amerikai piac polcaira.

De most akkor miben is várható a legújabb újdonság? Erre a válasz a szoftveres oldalán található, hiszen az Apple amellett, hogy új operációs rendszerrel (IOS 17-el) indít majd, rengeteg forradalmi újítást is hoz magával. A felhasználók például személyre szabhatják majd azt, hogy mások telefonján ők milyen képpel jelenjenek majd meg hívás közben, miközben könnyebb lesz az üzenetek közötti keresés is. A jövőben akár FaceTime-formátumó hangposta-üzeneteket is kaphatunk majd, szöveges formában jelennek meg hangüzeneteink, és saját GIF-eket hozhatunk létre, amint a kezünkben lesz a telefon.

Elérhető válik még a fentieken felül az Always On Display is, ami azt jelenti, hogy a telefonok és az okosórák kikapcsolt állapotban is mutatják majd a töltöttséget és az időt. Apropó, okosóra: a cég ma bemutatja Apple Watch series 9, és Apple Watch Ultra készülékeit is. A hírek szerint ezek semmit nem fognak változni elődjeikhez képest, csupán új színekben fog megjelenni, így valószínűleg ezeknek az ára nem fog emelkedni tavalyihoz képest.