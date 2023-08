Figyelmeztetést adott ki az Apple: akár az életed is veszélyben lehet

Figyelmeztetést adott ki az Apple az általuk gyártott telefonok töltésével kapcsolatban – a legtöbben ugyanis rosszul töltik éjszakánként a telefonjaikat, ami nem csak a készüléket károsíthatja, de akár minket is veszélybe sodorhat. Extrém esetben még az életünkkel is fizethetünk a rossz szokásainkért, így a nagyvállalat úgy érezte, ideje tisztáznia a helyzetet.

Ugyan a figyelmeztetést az Apple adta ki az iPhone-okra, de az összes mobilhasználónak érdemes megfogadnia márkától függetlenül: felejtsük el az ágyban töltést! Fotó: DAMRONG RATTANAPONG / Shutersock

A cég szerint ugyanis sokan alszanak el vagy a iPhone-jukkal a kezükben, videókat nézegetve lefekvés előtt, vagy épp a készülékkel az ágyon, a takaró, netán a párna alatt. Amellett, hogy mindez az alvási ciklusunkra is hatással van, komoly gondot is okoz, ugyanis az Apple ajánlása szerint mind a telefonokat, mind a töltőt, mind a töltőkábelt jól szellőző helyre kell tenni töltés közben.

Ugyancsak figyelmeztetnek a más gyártóktól származó töltőkkel kapcsolatban, ezek ugyanis nem feltétlenül felelnek meg a cég által felállított biztonsági követelményeknek. Azonban az sem jó, ha régi, de már sérült Apple-töltőinkhez vagy kábeleinkhez ragaszkodunk, ugyanis ezek is veszélyesek lehetnek. És hogy pontosan milyen veszélyek leselkednek ránk a cég figyelmeztetése szerint? Amellett, hogy a készülék károsodhat az említett rossz döntések (párna alatt, vagy alvás közben kézben szorongatott telefon, megrongálódott vagy más gyártótól származó töltőkábel, nem megfelelő szellőzés biztosítása töltés közben) miatt, az áramütés, vagy akár a tűz keletkezésének veszélye is fenn áll – mely szélsőséges esetben akár tragédiához is vezethet.

(Via)