Ezt nem hiszed el Curtisről: így vezeti le a feszkót a marcona rapper!

Curtis új terepen próbálja ki magát a TV2-nél: zsűriszékében dönt a feltörekvő tehetségek sorsáról. Hamarosan képernyőre kerül a Megasztár 8. évada, a kulisszák mögött pedig már zajlanak az előkészületek, válogatók, forgatások. Bár az igazi izgalmak csak ezután jönnek, az első körök után megkérdeztük Curtist, milyenek eddig a tapasztalatai…

Széki Attila, azaz Curtis a Megasztár zsűriként szerepel hamarosan a képernyőn, most a válogatók tapasztalatairól beszélt (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Curtis: „Aki női rapper, annak tényleg nagyon jónak kell lennie”

Széki Attila elismert rapper, és nem titkoltan elkötelezettje a műfajnak. A Megasztár mestereként azonban elsősorban nem ezzel a zenei stílussal találkozik.

„Van néhány tehetséges rapper is a jelentkezők között, de azt gondolom, hogy rapperként eljutni az élőshow-ig nehéz, bár nem lehetetlen” – vélekedett Curtis, akit arról is faggatunk: jelentkeztek-e a műsorba idén női rapperek?

„Nem jellemző, de a műsorból kiderül majd…”

Lehet, hogy fura, amit mondok, de szerintem férfiból is kevés jó rapper van itthon, nemhogy nőből! Aki női rapper, annak tényleg nagyon jónak kell lennie. Nekem a női rap olyan, mint a női foci: nem annyira szeretem nézni!

– viccelődött a rapper, aki abba is beavatta lapunkat, hogy egy-egy hosszú nap után – legyen az a Megasztár forgatása vagy éppen egy saját bulija – hogyan ereszti ki a gőzt…

Curtisnek komoly véleménye van a rapperekről, különösen kritikus a műfaj női képviselőivel (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

„Szóval egy jó fürdő… vagy egy szivar a teraszon”

A marcona rappert körüllengik a férfienergiák, esténként

„Szeretek olyankor hazaérve fürdősós vízbe beülni, kis illataroma is jöhet. Van, hogy a sötét fürdőszobában félórát, órát is bent töltök. Kell idő, hogy visszaálljanak az energiák. Olyankor még tele van zenével, érzelemmel a fejem. Szóval egy jó fürdő… vagy egy szivar a teraszon. Ez az aktuális állapotomtól függ” – nevetett Curtis, aki a Megasztáros elfoglaltságain túl sem unatkozik: egy hetet töltött Tenerifén a menyasszonyával, augusztusban pedig nyolc koncert vár rá, ezen kívül Újpest-meccsekre jár és persze a kisfiával, Doncsival is sok időt tölt.