Nagy változás jön a Facebookon, sokan nem örülnek most ennek

A Facebook elkezdte figyelmeztetni a felhasználókat, hogy az egyik funkciója még ebben az évben megszűnik. A múlt héten jelentették be, hogy december elejétől eltűnik a Facebook Hírek rovata, és most elkezdték értesíteni a felhasználókat is a lépésről.

Nagy változás jön a Facebookon Fotó: Unsplash

2023 decemberétől a Facebook Hírek nem lesz elérhető az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban

– idézi a figyelmeztetést a The Sun.

A lépés ellenére a felhasználók továbbra is a szokásos módon megoszthatják a hírek linkjeit Facebook-oldalukon.

Óriási a felháborodás

Legutóbb akkor okozott csalódást a felhasználóknak a Facebookot is üzemeltető Meta, amikor augusztusban bejelentették: megszüntetik az egyik népszerű alkalmazást.

A Messenger Lite azért volt sokak számára jobb, mint a sima Messenger, mert kevesebb adatforgalmat és akkumulátort használt.

Azt azonban nem indokolták meg, hogy miért szűnik meg a platform. A megszűnésben érintett felhasználóknak a sima Messenger alkalmazásra kell váltaniuk a beszélgetéseik folytatásához. Ott minden korábbi csevegésük megtalálható lesz számukra.