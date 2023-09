Ámokfutó lövöldözött Újlipótvárosban: úrrá lett a pánik a helyieken

Rémülten rezzentek össze a környéken lakók Budapest XIII. kerületében, amikor egy középkorú férfi egyik pillanatról a másikra lövöldözni kezdett a Katona József utcán egy gáz-riasztó fegyverrel. Kitört a pánik, a helyiek közül sokan voltak tanúi az eseményeknek.

A férfi fényes nappal lövöldözött, Újlipótvárosban eluralkodott a pánik Fotó: Körmendi Gábor / Facebook

A történtek idején sétáltatta a kutyáját Körmendi Gábor, ismert közéleti riporter is, aki a lövöldözés hallatán azonnal értesítette a zsarukat.

A sarkon nem mással, mint a lövöldözővel találta szembe magát a riporter, aki viszont nem ijedt meg, hanem inkább beszédbe elegyedett a férfivel, hogy marasztalásra bírja őt a rendőrök kiérkezéséig:

Egyáltalán nem volt elborult vagy zavarodott, lehetett vele beszélgetni. Így szóba elegyedtem vele, hogy feltartsam

– mesélte a riporter. Mint mondta, eközben a közelben élő többi szemtanú is akcióba lépett, és felszedték a fegyverből kilőtt hüvelyeket. Körmendi igyekezett a rendőrök kiérkezéséig elhúzni a beszélgetést, ebben segítségére volt Szimat, a vizsla:

– Szimat kiszagolt valami kolbászt a férfi ruházatában. Így fel tudtuk tartani. Szerencsére a hívásomtól számított 7 percen belül megérkeztek a rendőrök is – mondta. A zsaruk azonnal leteperték a rövidnadrágos, pulóveres, szemüveges férfit, akit ezután meg is bilincseltek. A lövöldöző ruházatából a fegyver is előkerült, továbbá átmotozták a teljes ruházatát is.

Reagált a rendőrség

A Bors az üggyel kapcsolatban megkereste a Budapesti rendőr-főkapitányságot. A következőket árulták el az esettel kapcsolatban:

"Gáz- és riasztópisztollyal lőtt az utcán egy férfi a XIII. kerületben. Nem sérült meg senki, a feltételezett elkövetőt a rendőrök a helyszínen elfogták, elszámoltatása tart. Budapest XIII. kerületében, a Katona József utcán, két parkoló autó között a föld felé adott le egy lövést egy férfi 2023. szeptember 4-én 13 óra körül. Senki sem sérült meg, a 23 éves fiatalt a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei a helyszínen elfogták, a gázpisztolyt megtalálták nála. A rendőrök alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás."