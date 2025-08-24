Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hatalmas tűz pusztít Székesfehérvárnál: több ezer négyzetméteren csaptak fel a lángok, rengeteg tűzoltót riasztottak

Székesfehérvár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 07:40
Az első információk szerint nagyjából 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban. 

tűz
Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti - írja a katasztrófavédelem

