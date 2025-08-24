Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hatalmas erőkkel mentettek egy embert a Gellért-hegynél – hőkamerát és alpintechnikát is bevetettek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 07:25
A fővárosi tűzoltók ritka és veszélyes mentést hajtottak végre szombat este a hegyoldalban.
Lehozták a bajba jutott embert a Gellért-hegyről - közölte szombat késő este a katasztrófavédelem a honlapján nem sokkal azt követően, hogy tudatták: emelőkosárral próbálnak lejuttatni egy embert a fővárosi tűzoltók a Gellért-szobornál a hegyoldalról.

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek: a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le. A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A korábbi közlés szerint a tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel. Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet - tudatták.

 

