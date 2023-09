Brutális titkot lepleztek le a tudósok: majdnem kihalt az emberiség

Noha a bulvársajtóban és a közösségi oldalakon sokszor hallhatjuk a világvégét, a következő hír sajnos nagyon is hivatalos forrásból érkezik: a nagyhírű Science magazinban jelent meg egy tanulmány arról, hogy az emberiség majdnem kipuszult. Volt egy pont amikor a történelmünk során, amikor cseppet sem volt bizonyos a túlélésünk, sőt, a teljes kihalással néztünk farkasszemet.

Az amerikai, olasz és kínai szakemberek által közösen jegyzett tanulmány szerint 900 ezer évvel ezelőtt olyan drasztikusan lecsökkent az emberiség száma, hogy mindössze 1280 szaporodásképes egyed maradt életben.

Ez a korábbi népesség 98,7 százalékának elvesztését jelentette, azaz brutálisan lecsökkent az emberiség létszáma.

A tűz felfedezése menthette meg az emberiséget: előtte majdnem kihaltunk Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Hogy fokozzuk mindezt, ez a kihalásközeli állapot több, mint 100 ezer évig, egész pontosan 117 ezer évig tartott: ekkor kezdett el ismét komolyabban növekedni az emberek száma. Mindez összefüggésben állhat a tűz felfedezésével. A jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy például 780 ezer évvel ezelőtt, a mai Izrael területén használták először a tüzet az ételek sütésére-főzésére.

Így vizsgálják a múltat a szakemberek

A tanulmánnyal egy lapban megjelent egy véleményező írás is, melyben az új felfedezést provokatívként írják le. De hogy jutottak a most közölt eredményekre. Nos, természetesen kemény munkával, de hogy bővebben kifejtsük: több ezer ma élő ember genomját vizsgálták és fejtették vissza. Ugyanakkor ez nem volt elegendő, ugyanis a legkorábbi emberi DNS-minták 400 ezer évesek, így további számítógépes modellezésre volt szükség, melyet természetesen a jelenleg fellelhető leletekkel is összevetettek.

Ugyanakkor Nick Ashton, a British Museum kurátora, valamint Chris Stringer kutató – egyikük sem vett részt az eredeti tanulmány elkészítésében – véleménycikkükben azt is fontosnak tartják hangsúlyozni: a most közölt adatokat még számos vizsgálatnak kell alávetni és számos oldalról kell megerősíteni – írja a CNN.