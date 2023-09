Ebből a gyilkos fogásból egyetlen falat is rákot okozhat

Aki azt hiszi, a gömbhalból készült fogások számítanak a világ legveszélyesebb fogásának, nos, annak rossz hírrel kell szolgálnunk. Noha elkészítése a szervezetében előfordulható halálos méreg miatt fokozott körültekintést és gyakorlott szakácsot igényel, koránt sem végez annyi emberrel, mint egy másik fogás, mely egyébként nem is különösebben finom, ráadásul az étlapokon sem lehet megtalálni (nem véletlenül), sajnos azonban Thaiföld legszegényebb régióiban jó ideje fogyasztják. Ebből az ételből akár egyetlen falat is rákot okozhat, jelenleg pedig legalább 20 ezer emberrel végez éves szinten. Ez a koi pla. A thai koi rendszerint valamilyen nyers, apróra vágott vagy darált húsféle és limelé, valamint különféle fűszerek keveréke. A koi pla nyers hallal készül, de van nyers marhahúsos és nyers csigás verzió is.

A gyilkos koi egyik változata, a koi nuea Fotó: Wikipedia

A bajt egyébként nem maga a nyers hús elfogyasztása okozza, hanem a húsban élő paraziták, amik aztán gyilkos pusztításba kezdenek, és amelyek jelenléte a szervezetben szorosan összefügg az epeutak rákos megbetegedésével. Ez az egyik legkegyetlenebb ráktípus, ugyanis ha nem kezelik azonnal, ennek a legkisebb a túlélési rátája. Akár egyetlen falat elfogyasztása után is kialakulhat a rák, ami aztán könnyedén végezhet áldozatával.

Annak ellenére, hogy mennyi ember haláláért felelős közvetlenül – és alighanem a fentebb említett 20 ezres számnál jóval több ember vesztét okozza úgy, hogy az összefüggés nem mutatható ki egyértelműen –, Thaiföldön, kiváltképp a rendkívül szegény Iszán régióban a koi pla máig elterjedt fogás, és hiába az ismeretterjesztés, hiába a szakemberek figyelmeztetése, a lakosságot nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy ne fogyasszák. Főleg az idősebbek tűnnek makacsabbnak. "Sok mindenbe bele lehet halni" – idéz egy orvost a Daily Star, aki pp arról beszél, milyen kifogásokkal hajtják el, amikor a nyers halak fogyasztása, kiváltképp a koi pla veszélyeiről mesél.