Halálos kolbászmérgezés: rendszeresen vett aznap lejáró élelmiszert a harkányi férfi

Egy helyi lapban, a Harkányi Hírekben jelent meg egy cikk arról, hogy vélhetően leértékelt élelmiszer vezetett egy harkányi biztonsági őr halálához. A férfi egy siklósi áruházban dolgozott, a lap szerint múlt héten ott vásárolt leértékelt élelmiszert, később azt fogyasztották el testvérével. Állítólag mind a ketten kórházba kerültek, a biztonsági őrként dolgozó férfi hétfőn életét vesztette, míg testvérét az intenzív osztályon kezelik, de nincs életveszélyes állapotban. Mint kiderült, a rendőrség nem indított nyomozást az esettel kapcsolatban, az áruház pedig arról tájékoztatta a Harkányi Híreket, hogy az általuk forgalmazott termékek megfelelnek a szigorú minőségbiztosítási előírásainknak. „Igaz ez az árcsökkentett termékeikre is; a jogszabállyal összhangban nem forgalmaznak olyan terméket, amelynek lejárt a minőségbiztosítási vagy fogyaszthatósági ideje” – írta meg a lapnak a meg nem nevezett áruház.

Rendszeresen vásárolt aznap lejáró élelmiszert a férfi, aki halálos kolbászmérgezést kapottFotó: Pixabay.com

A botulizmus ölhetett

A biztonsági őrként dolgozó Csabát többe is gyászolják az interneten. A helyiek azt írják, ők úgy tudják, leárazott grillkolbász okozhatta a bajt. A botulizmus a baktérium okozta élelmiszer mérgezések egyik legsúlyosabb formája. Nevét a görög botulus szóból kapta, aminek jelentése kolbász. A botulizmust hétköznapi nyelven kolbászmérgezésnek is hívják, mert bár több élelmiszerben is megtalálható, hazánkban döntő többségben a házi disznóvágás során feldolgozott termékektől lehet elkapni. Ebben az esetben – már ha lehet hinni a pletykáknak – egy bolti grillkolbász okozta a bajt.

Leértékelt vagy lejárt?

Bár az ételmérgezés arra utalhat, hogy a férfi lejárt grillkolbász miatt hunyt el, ez nem jelenti azt, hogy azt vásárolt volna az üzletben. A leértékelt áruknak általában közeli a lejárati ideje, így inkább arról lehet szó, hogy a biztonsági őrként dolgozó férfi ezt nem vette figyelembe. Erre utal az interneten annak a boltnak az egyik eladója is, ahol a férfi dolgozott és a leértékelt terméket vásárolta. „Miért lényeg, hogy melyik áruház volt? Vélhetően az illető( ismertem!) tisztában volt a fogyaszthatósági idő lejárta utáni elfogyasztás kockázatával! Rendszeresen vásárolt 1-2 nap múlva vagy akár aznap lejáró élelmiszert nagyobb mennyiségben (nem 1-2 nap alatt elfogyaszthatót). Azt csak ő tudhatta hány nappal a lejárat után fogyasztotta el! A testvére meg tudtommal stroke miatt van kórházban. Mindentől függetlenül sajnálatos, hogy ez megtörtént!” - fakadt ki az eladó a Facebookon. Egy másik internetező szintén úgy tudja, hogy az egyik férfi stroke miatt van kórházban.