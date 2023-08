Itt a következő hullám kezdete: Megjelent egy új Covid-variáns, ezek a tünetei!

Egy új Covid-19 törzset fedeztek fel a kutatók, amelyet egyelőre csak BA.6 néven emlegetnek. Most azonban a brit kormány nyilvánosságra hozta a betegség tüneteit, amelyekben van eltérés a már korábbi években megszenvedett Covid-mutációkkal szemben. Az NHS (az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) vizsgálata szerint komoly kockázata van annak, hogy az ősz megjelenésével a koronavírus is újult erővel tomboljon.

Szeptembertől akár a szájmaszkok is újra előkerülhetnek /Fotó: Lucigerma

Az alaptünetek, mint a láz, a köhögés, az orrfolyás és a szag- és ízvesztés megmaradt, azonban ez kiegészült légszomjjal, fáradsággal, sajgó testtel, torokfájással és hasmenéssel is - számolt be róla az NHS.

Az egészségügyi központ vizsgálata alapján a fertőzöttek között már 10 covidos esetből egyet az új variáns tesz ki. A koronavírussal fertőzöttek száma pedig megduplázódott az elmúlt egy hónapban. A vészjósló adatok miatt Dr. Trisha Greenhalgh az Oxford Egyetem professzora arra figyelmezteti az embereket, hogy még most kezdjenek el maszkot hordani, így lehet csak elkerülni, hogy ősztől ne robbanjon be egy újabb világszintű koronavírus hullám.

"Elég valószínű, hogy egy újabb Covid-19 hullám kezdetén vagyunk. A magas oltások aránya miatt nem lesz már soha akkora a halálesetek aránya, mint az első hullámokban, azonban megterhelheti így is a kórházi ellátórendszer egy újabb járvány. Ennek az új mutációnak ráadásul több olyan tünete is van, ami újdonságnak számít a korábbi variánsok tüneteivel szemben. Így potenciálisan képes lehet egy újabb nagy hullám berobbanásához, ezért úgy gondolom, hogy még most időben kellene a maszkviselési kötelezettség visszavezetésével elejét venni a hullám kitörésének" - idézte a professzor szavait a Mirror.