Tucker Carlson szerint provokálták az oroszokat

Hatalmas átrendeződés zajlik a világpolitikában, és Magyarország a méreténél sokkal nagyobb szerephez jut a folyamatban – fogalmazott a Mandinernek Tucker Carlson, az amerikai Fox News korábbi műsorvezetője, aki mostanság a Twitterből lett X-en készít adásokat.

Nagyra tartom Orbán Viktor politikai képességeit, bízom abban, hogy képes kezelni az Egyesült Államokat – mondja az MCC meghívására újból hazánkba látogató Tucker Carlson. Kifejtette véleményét az ukrajnai háborúról, Donald Trumpról és a Biden-kormány magyarokkal szembeni ellenséges gesztusairól is. Részletek a tanulságos Mandiner interjúból:

Menjünk bele a háború sűrűjébe. Igazából egyszerű a kérdésem: mit akar az Egyesült Államok az ukrajnai konfliktusban?

Az Egyesült Államok meg akarja dönteni a Putyin-kormányt, rezsimváltást akar. Ki akarja nyírni az elnököt, és leváltani olyasvalakire, akinek megfelel egy amerikai vezetésű világrend. Egy olyan kormányra, amely hasonlít a miénkre, ateista, Isten-­ellenes. Egyesek szerint ez jó cél. Én nem értek vele egyet, de még ha egyetértenék is: elérhető cél ez? És mi lesz a következménye annak, ha igen? Oroszország rendkívül bonyolult hely, csomó etnikai kisebbséggel, vallással és a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával. Nyilván rengeteg hátulütője van a Putyin-rendszernek. Nem véletlenül nem élek Oroszországban, pedig megtehetném. Az Egyesült Államokban élek, és ott is tervezek meghalni. Szeretem a hazámat. Nem Oroszországot vagy Putyint támogatom azzal, ha megkérdezem: mi kell egy ilyen hely kormányzásához, ahhoz, hogy nagyjából stabilan tartsd az országot? Az amerikaiak száz év szakadatlan prosperitásban ülve nem tudják felfogni, hogy a dolgok lehetnének sokkal rosszabbak is. Közép-Európa a saját bőrén érzi ezt. A világ nem fejlődik töretlenül, a dolgok nem feltétlenül javulnak mindig. Képesek nagyon elromlani is, a legrosszabb dolog pedig a káosz. Ha megdöntesz egy kormányt, morális kötelességed egy jobbat állítani a helyébe. Na, ilyet mi a második világháború óta nem csináltunk. Egy csomó kormányt megdöntöttünk, és ezek az országok káoszba és szenvedésbe hanyatlottak, sok esetben azóta sem lábaltak ki belőle. Afganisztán, Irak, Szíria nem lett az amerikai beavatkozásnak köszönhetően jobb hely. És most az a nagy ötlet, hogy e történelmi szörnyűségek felelősei, akik kimondhatatlan szenvedést, halált hoztak emberek millióinak, mondjuk Victoria Nuland, majd megdöntik a moszkvai kormányt, átveszik ezt a hatalmas eurázsiai országot a különböző nemzetiségeivel és vallásaival, a világ legnagyobb atomarzenáljával, és akkor majd jobb lesz. Tényleg? Ez a legőrültebb dolog, amit valaha hallottam. Mi erre Victoria Nuland terve? A gyerekeim születésnapi buliját se tudná megszervezni! Alacsony intelligenciájú bürokrata, akinek tapasztalata mindenféle kudarcokban merül ki, és akit vád alá kellene helyezni és be kellene börtönözni. Hogyhogy senki nem ment börtönbe az iraki háború miatt? Hazudtak a tömegpusztító fegyverekről, meghalt több millió ember, köztük több tízezer amerikai, az Egyesült Államok szegényebb lett. Senkit nem vonnak ezért felelősségre, hanem belevágnak egy még nagyobb projektbe? Olyan jól ment ez Szaddám Huszeinnel, hogy nekimehetünk Vlagyimir Putyinnak? Groteszk! Fel­ébredek, és nem tudom elhinni, hogy ez az én hazám! Hogy meg akarjuk dönteni Putyint, mert gonosz. Egyébként gond nélkül elhiszem, hogy Putyin gonosz. Sok olyan emberrel találkoztam, aki országot vezet, de egyet sem láttam még, aki ne ölt volna meg senkit. Ez így van az amerikai elnökkel is, ő tömegével öl embereket. Túl sok mindent láttam már ahhoz, hogy bevegyem ezt a marhaságot, és nagyon el­szomorít, hogy ennyi amerikai beveszi.

Legyőzhető egyáltalán Oroszország?

Az egyik akadály maga az orosz kormány. Az országok irányítói jellemzően nem szeretnének puccsban meghalni. Vissza fognak ütni. Ez nem Szíria, nem Afganisztán, a világ legszegényebb országai, amelyeket húsz év alatt sem tudtunk leigázni. Nem tudtuk legyőzni a pastukat, most meg megyünk Oroszországgal háborúzni? Ez őrültség! Oroszország nem egy benzinkút atomfegyverekkel, hanem egy ezeréves ország saját nyelvvel, kultúrával, irodalommal. Egységesebb, mint az Egyesült Államok. Az átlagos orosz oroszabbnak érzi magát, mint amennyire az átlagos amerikai amerikainak. Elég nagy falat egy ilyen országgal háborúzni. Mi ezzel szemben egy olyan ország vagyunk, amely nagy sebességgel halad a csőd felé. Az e heti adatok szerint egybillió dollárnyi hitelkártya-tartozást halmoztak fel az állampolgáraink, a hadseregünk leromlott, az előléptetéseket már nem képességek vagy sikerek szerint osztják, hanem faji és nemi alapon. Persze nyilván én vagyok az őrült, hogy ezeket a kérdéseket egyáltalán fel merem tenni.

A magyar álláspont a háború ügyében az, hogy nincs katonai megoldás sem arra, hogy Oroszország leigázza Ukrajnát, sem arra, hogy az USA visszaállítsa Ukrajna területi integritását…

Katonai megoldás? Mi erőltettük ezt a háborút, mi akartuk a fegyveres harcot. Kevesebb mint egy héttel azelőtt, hogy az orosz csapatok átlépték a határt, az Egyesült Államok alelnöke, Kamala Harris odament a Müncheni biztonsági konferenciára, és azt mondta nyilvánosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: „Szeretnénk, ha Ukrajna a NATO tagja lenne.” No mármost, az orosz fekete-tengeri flotta Ukrajna határain belül van, a Krímben. És akkor mi azt mondjuk az orosz kormánynak, hogy atomfegyvereket teszünk a határára, és azzal választjuk el a fekete-tengeri flottát Moszkvától? Aki nem akar háborút, az nem mond ilyet. Kamala Harris nem képes a spontán gondolkodásra és beszédre, egy szót sem mond anélkül, hogy előre leírnák neki. Meg sem találná Ukrajnát a térképen. Az, hogy olyan kijelentést tett, amilyet, azért van, mert megmondták neki, hogy olyat tegyen. Miért mondaná az amerikai alelnök Ukrajna elnökének, hogy szeretnénk a NATO-ban látni? Mert választ akarnak Oroszországtól, ez nyilvánvaló. Úgy történt minden, ahogy a Biden-kormány tervezte? Valószínűleg nem. Arra számítottak, hogy az oroszok átlépik a határt? Valószínűleg nem. De biztos, hogy valamilyen választ akartak kiprovokálni Moszkva részéről. Ha most belehelyezkedünk Oroszország vezetőjének helyébe: mit gondolna bármely szuverén ország arról, hogy a legfőbb ellenfele atomfegyvereket tesz a határára? Csak akkor beszélsz így, ha háborút akarsz. Meg is kapták a háborút. Ukránok százezrei haltak meg, milliók menekültek el, a szemünk előtt pusztítják el a nemzetet. De ez nem érdekli őket. Hogy van bárkinek mersze kiállni a színpadra és azt mondani: Putyin Hitler, Zelenszkij Churchill, mi pedig a fény oldalán állunk? Akik a nemes ukrán népről papolnak, most végignézik Ukrajna teljes és végleges elpusztítását. Sőt, ők okozták. Erőltethették volna a békét, de nem tették. Odaküldték Boris Johnsont, ezt a nevetséges lakájt, hogy mondja el, nem lesznek béketárgyalások. Volodimir Zelenszkij tudja, ha ezzel próbálkozik, neki vége. Ez a Biden-kormány bűne. Ők akarták, ők nyújtották el, száz százalékig az ő saruk. Gyalázat! És mit csináltak az ukránok? Semmit. Megint csak belekeveredtek, ahogy ezer éve mindig. Ez egy nagy, sík ország a szuperhatalmak között, akárcsak Magyarország. Jól tudják, milyen mások rossz döntéseit elszenvedni. Amerikaiként szégyellem magam, hogy a kormányunk, amelynek a fizetésem több mint felét odaadom, felelős ezért. Márpedig az. Persze amerikai állampolgárként égő áldozatot kellene az oltárra helyeznem, és el kellene mondanom, hogy Putyin rossz, Putyin rossz, Putyin rossz. Hogy világos legyen: igen, Putyin rossz. De nekem nincs orosz útlevelem, nem vagyok orosz állampolgár, nem az orosz kormánynak adózom le a fizetésem felét. Amerikai vagyok, engem az amerikai kormány viselkedése érdekel. Az pedig sokkoló, undorító és szégyenletes.









