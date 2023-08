Hátborzongató jóslattal állt elő az új Nostradamus: milliók fognak meghalni

Miután már megjósolta a vonatbaleseteket és a vulkánkitöréseket, az „új Nostradamus” azzal az állításával hívta fel a közvélemény figyelmét, hogy az idegen gombák milliókat fognak megölni.

Fotó: Pexels

A világűrből származó hatalmas gombák egy idegen gombát terjesztenek majd, amely milliókat ölhet meg – állítja egy vezető médium. Sammy Rawlinson helyesen jósolt meg halálos vonatbaleseteket és vulkánkitöréseket. Most kiadott egy borzongató figyelmeztetést, miszerint egy „egy másik bolygóról származó anyag vagy gomba” hamarosan a Földre érkezik.

Sammy, aki az „északkeleti Nostradamus” néven is ismert, azt mondta: „Ez a gombás anyag mérgező lesz az emberre. Eléggé megbetegíthet minket, és akár vírust is okozhat."

A médium azt is elmondta, hamarosan kiderülhet az igazság arról is, hogy valóban jártak-e a Földön idegenek. Ennek kiderítésére az amerikai kongresszus is meghallgatásokat tart. Az ügyben egyébként magyar ufo-kutató is megszólalt, aki azt mondta, ma már nem az a kérdés, léteznek-e a földönkívüliek, hanem az, hogy az amerikai felsővezetés mikor ismeri el a létezésüket.