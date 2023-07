Ijesztő: Nostradamus újabb jóslata vált valóra a nyáron

Úgy tűnik, beigazolódott Nostradamus francia asztrológus újabb jóslata, mivel az Európában tomboló kánikula hőmérsékleti rekordok megdöntésével fenyeget.

Úgy vélik, titokzatos írásaiban Nostradamus számos eseményt sikeresen látott előre Fotó: Pixabay

Nostradamus számos jóslata valóra vált már, beleértve a második világháborút, Kennedy megölését és a 2001. szeptember 11-i terrortámadást is, illetve II. Erzsébet királynő halálát. Most azonban a jövőlátó egyik 2023-ra vonatkozó jóslata is beigazolódott, miután sorra dőlnek meg Európában a melegrekordok.

A görögországi Rodosz szigete volt az egyik olyan hely, amelyet leginkább sújtott a rekkenő hőség: itt a hőmérséklet elérte a 40 fokot is, ahogy a jóslatban is áll. De kis hazánkban is hasonló a helyzet. A meleg ráadásul marad velünk előreláthatólag egész nyáron, azt sem kizárva, hogy idén megdől a 2007-es magyarországi rekord és meghaladjuk a 41,9 fokot.