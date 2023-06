Hihetetlen! Ezt tette egy macska a 7 éves magyar kisfiúval nyaralásukon

„Ez mindenkivel megtörténhet!”- mesélte el a Borsnak Sz. Vivien a családja kálváriáját. Az édesanya 7 éves fiával, Árminnal és a párjával éppen Törökországban, Alanyában nyaralt, amikor a gyermek meg szeretett volna simogatni egy kóbor macskát. Mivel a turisták többsége fényképezni, etetni és simogatni is szokta az utcán pihenő állatokat, így Vivien kisfiának is megengedte. Ám az állat megtámadta a kisfiút, karmolni és harapni kezdte. Ármint végül kórházba kellett szállítani.



Ármin nagyon szereti az állatokat. Fotó: olvasói

Június 16-án mentünk ki nyaralni Törökországba

– kezdte az édesanya.

- Minden remek volt, nagyon jól éreztük magunkat. Aztán a bazárban egy fagyizó előtt egy ketrecben megláttunk két nyuszit. Persze Ármin azonnal meg akarta simogatni, én pedig úgy voltam vele, hogy itthon is megsimogathatja őket, így megengedtem neki. Ettől felbátorodva a fiam már mindenhez hozzá szeretett volna nyúlni. Ahhoz az utcán lévő fekete macskához is, ami végül megtámadta őt…

Amint Ármin hozzáért az állathoz az megvadult. Felkapaszkodott a gyermek kezén, rúgta és harapta őt.

Nagyon megijedtem, mert a macska miatt elkezdett vérezni a csuklója…

- folytatta.

- Bepánikoltam, hiszen azt hallottuk, hogy Törökországban elég sok a veszett állat, én pedig nem akartam, hogy a fiamnak bármi baja essen. Mivel ez este kilenckor történt én egész éjszaka bújtam a netet, hogy mit tegyünk. Hazatelefonáltam. Felhívtam több kórházat is, hogy ilyen helyzetben mi a teendő. Hát teljesen eltérő válaszokat kaptam… Másnap végül felhívtam az idegenvezetőnket. Az volt a szerencse, hogy volt utasbiztosításunk, és ott volt nálam a kötvény.

Vivien nagyon aggódott a fiáért. Fotó: olvasói

Vivienéknek elintézte az idegenvezető, hogy reggelre eljöjjön értük egy betegszállító, aki elviszi őket az egyik kórházba.

Másfél órát vártunk a kórházba, hogy beadjanak neki egy török injekciót. Mondták, hogy néhány nap múlva meg kell majd ismételni. Én ekkorra már teljesen ki voltam készülve, ráadásul Ármin az első után nagyon durván be is lázasodott. Nagyon nehezen értettük meg egymást, mert mi nem beszéljük a nyelvet, így fordítóval próbáltunk kommunikálni. Ezután még Törökországból próbáltam elérni a gyerekorvosunkat, de ő most házon kívül volt, így a helyettesénél próbálkoztunk. Ő sajnos egyáltalán nem tudta, hogy ilyen helyzetekben mit kell tenni. Azt javasolta, hogy várjuk meg, míg visszajön az orvosunk

- fogalmazott.

A család végül hazautazott, így itthon folyatódott a kálváriájuk.

Egy fekete macska támadta meg a fiút. Illusztráció: Zulkarnieiev Denis

Azt mondták, hogy semmi baj, majd a magyar vakcinával újrakezdik a fiam oltását

– mondta.

- Mondanom sem kell, hogy elfogyott a türelmem. Leadtam a török oltás dobozát és a hozzá tartozó utasítási kis könyvet is. Így végül utána tudtak nézni és megtalálták a magyar megfelelőjét, amit hamarosan meg is kapott a fiam. Összesen majd négyszer kell kapnia, de most már ez is valahogy megoldódik. Ez az egész egy nagy katasztrófa volt, így mi csak azt tudjuk ajánlani mindenkinek, hogy senki se simogasson kóbor állatot! Mi biztos soha többé nem fogunk! - zárta.