Párkapcsolati tanulmány bizonyította: a macskás emberek a legcsalfábbak

Nehéz elképzelni, hogy valaki ne szeresse a macskákat, sokan gondolhatják, hogy rossz ember nem lehet, aki a kis szőrmókokkal osztja meg az otthonát. Azonban egy friss kutatás most nagyon rossz fényben tünteti fel a macskás embereket, ugyanis kiderült, bizony ők csalják meg leggyakrabban a házastársukat.

Fotó: Daria Bondina / Shutterstock

Az llicitEncounters.com az Egyesült Királyság legnagyobb társkereső oldala házas embereknek, vagyis az oldalon mindenki megcsalja, vagy azon gondolkozik, hogy megcsalja házastársát.

A platform által a közelmúltban végzett kutatás kimutatta, hogy a weboldal 2000 tagjának közel harmada rendelkezik saját macskával, így ők a legcsalfább az állattartók körében.

A tanulmány rámutat, hogy érdemes odafigyelni a halat házikedvencként tartó partnerünkre is, mivel a megkérdezett házasság szédelgők 21 százaléka vallotta be, hogy van vízi barátja - írja a The Sun.