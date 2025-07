Részletek az esküvőről: külföldön mondhatja ki a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna

Mikes Anna és Krausz Gábor továbbra is és tántoríthatatlanul az ország kedvenc álompárja. A Dancing With the Stars parkettjén szerettek egymásba, azóta pedig egyértelművé vált a számukra: őket egymásnak teremtette a Jóisten. Gábor azóta már megkérte Anna kezét, és gőzerővel készülnek az esküvőre. A csodás táncosnő azt is elárulta, hogy több gyereket szeretne. Ezeddig nem lehetett tudni, hogy milyen esküvőre készülnek, most azonban nyilvánosságra került egy kis részlet.

Olaszországban házasodhat össze Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: Instagram

Mikes Anna legújabb sztorijából az derült ki, hogy az álompár külföldi esküvőben gondolkodik. Egy olyan céget jelöltek meg, akik külföldi álomesküvőket szerveznek, a videón pedig Krausz Gábor Szardínia térképét nézegeti, és Algheróra mutat. Ez azt jelentheti, hogy itt tervezik kimondani a boldogító igent. Ez nagyon is illene hozzájuk, ugyanis a pár rendszeresen utazik Olaszországba, ez bizonyul a kedvenc uticéljuknak.