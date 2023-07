Egy évtized után fogták el a sorozatgyilkost, aki a tetthely mellett lakott

A New York melletti Long Island tengerparti autópályája mentén 2010-ben és 2011-ben a hatóságok összesen 11 ember maradványait találták meg. Az áldozatok közül hetet sikerült azonosítani, valamennyien fiatal nők voltak, akik szexmunkásként dolgoztak. Akkor azonban itt megállt a rendőrség tudománya, nem derült fény az elkövető kilétére.

Az FBI a megakadt vizsgálatot tavaly egy új nyomozócsoport megalakításával próbálta újra lendületbe hozni. És a mondást alátámasztandó, miszerint új seprű jól seper, máris meglett az eredmény: őrizetbe vették a gyilkosságok gyanúsítottját, aki egy 59 éves kétgyermekes családapa, és mindvégig néhány kilométerre lakott a tetthelytől. Rex Heuermann a Long Island-i Massapequában lévő otthonából járt be nap mint nap New Yorkba, ahol építészeti konzulensként dolgozott. Házuk ugyanilyen közel találathó az amityville-i horror néven elhíresült mészárlás helyszínéhez ahol egy 23 éves férfi 1974-ben egész családját kiirtotta: szüleivel és négy kiskorú testvérével végzett egyetlen éjszaka.

A rendőrség most házkutatást is tartott Heuermann lakásában, mert DNS-ét csak három áldozaton találták meg a 11 megölt prostituált közül. Az elmúlt években a hatóságok többször adtak hangot annak a feltételezésüknek, miszerint valószínűtlen, hogy egyetlen tettes állna az összes gyilkosság mögött. Mindenesetre ha ebben a három esetben bebizonyosodik a bűnössége, már akkor is életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat - írta meg a New York Post.