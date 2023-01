„Megölhetlek anélkül, hogy bizonyítékot hagynék hátra" - folyamatosan verte a barátnőjét a rendőr

David Carrick meglehetősen furcsán értelmezte a Szolgálunk és védünk jelmondatát. Bár a bűnüldözőknél dolgozott, ideje nagyobb részét mégis inkább a bűnelkövetésnek szentelte: a 48 éves férfi 49 nem mindennapi bűncselekményt ismert el, amikor hétfőn megjelent a londoni bíróság előtt.

Fotó: Pixabay

Ha azt hiszed, hogy ezek közül a 24 nemi erőszak a legdurvább a bűnlajstromán, hát tévedsz. Több áldozatát hertfordshire-i otthonában a lépcső alatti, kutyaól nagyságú kis szekrénybe zárta, de volt, akit megkorbácsolt, és olyan is, akit arra kényszerített, hogy meztelenül takarítsa ki a házát. Megszabta, mikor ehetnek és aludhatnak, és az is külön örömet okozott neki, hogy levizelte és vizeletével itatta a fogvatartott nőket, akiket rabszolgájának nevezett és akként is bánt velük. Elszigetelte őket barátaiktól és családjuktól, és megtiltotta nekik, hogy más férfiakkal vagy akár saját gyermekeikkel kapcsolatba lépjenek.

Hivatali pozícióját kihasználva elhitette velük, hogy nincs értelme segítséget kérniük, mert nem nekik fognak hinni egy rendőrrel szemben

– mutatott rá Iain Moor, a nyomozás vezetője.

Gyerekkori legjobb barátjának azt mondta, azért lép be a fegyveres erők kötelékébe, hogy tekintélye legyen. Először a hadseregben szolgált, majd a fővárosi rendőrséghez csatlakozott, ahol az utóbbi időkben a parlamenti és diplomáciai parancsnokságánál dolgozott, vagyis nem is akármilyen elismertségre tett szert. De ez sem volt elég neki. Legutolsó barátnőjét is rendszeresen verte, kezét a bokájához bilincselte, fojtogatta, és azzal fenyegette, hogy végez vele.

Megölhetlek. Megölhetlek anélkül, hogy bizonyítékot hagynék hátra, mivel rendőrként tudom, hogy kell ezt csinálni

– idézte fel a The Guardiannek a rettegésben tartott nő, aki elárulta, hogy Stevenage-ben lévő házuk tele volt pornóval, és a férfi megszállottja lett az erőszakos szexuális aktusok utánzásának.

Azt akarta, hogy ugyanolyan legyek, mint egy prostituált, de én nem akartam ilyesmit csinálni. Furcsa, őrült dolog volt, én nem fogadtam el, ekkor kezdődtek a verések

– mondta a nevének elhallgatását kérő ex-barátnő, akinek olyan szorongásos rohamai kezdődtek, hogy úgy döntött, inkább nem tesz feljelentést. Így történhetett meg, hogy David Carrick még hosszú időn át folytathatta üzelmeit, és elérte, hogy ő legyen az egyik legtöbb szexuális bűncselekménnyel vádolt férfi Nagy-Britanniában. Ha a kétes elsőség nem is biztos, hogy az övé, annyi bizonyos, hogy a rendőrök között ő a csúcstartó ragadozó.