Megindult a szülés VV Seherezádénál: nemsokára karjaiban tarthatja a kisbabáját

VV Seherezádé
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 15:42
szülkórházban
VV Seherezádé már a kórházban várja, hogy életet adjon a kisbabájának.

VV Seherezádé napokkal túlhordta gyermekét, és mint mondta, lelkileg és testileg is megviseli ez az állapot. A kismama viccesen úgy fogalmazott a Borsnak, hogy a baba remekül érzi magát a "mamahotelben". A ValóVilág egykori sztárja azt mondta, jövő héten már "kilakoltatják" a babát.

vv seherezade-12-BS
Fotó:  Mediaworks Archívum

Erre azonban nem került sor, ugyanis augusztus 15-én azzal jelentkezett az Instagramon, hogy már a kórházban várja a szülést. Kommentre reagálva elmondta, hogy természetes úton indult meg a szülés, nem kellett megindítani a vajúdást. A videójában viccesen mutatja be, mi mindennel próbálkozott, hogy meginduljon a szülés. Úgy tűnik, sikerrel járt valamelyik praktikával...

