Üveggolyókkal csúzlizzák a határainkat védő rendőröket - videó

Kövekkel dobálják, és üveggolyókkal csúzlizzák a határkerítésnél dolgozó rendőreinket - derült ki a Kékfény legutóbbi adásából. A statisztikai adatok szerint egy év alatt 485 támadás érte az egyenruhásokat, 12-en megsérültek és 210 járművet törtek össze a migránsok.

Fotó: Karnok Csaba

A Kékfény stábja három hétig forgatott Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyében, hogy bemutassa, miként küzdenek a határkerítésnél és a mélységi felderítésben dolgozó rendőrök és határvadászok az illegális migránsok feltartóztatásáért, miközben az embercsempészek folyamatosan támadják őket.

Az egyenruhások állandóan veszélyben vannak, és óriási a nyomás, egy éjszaka alatt akár 7-800 migráns is megpróbál illegálisan átjutni a kerítésen

- hangzott el a műsorban.

A rendőrök nemcsak a hőkamerára hagyatkoznak, hanem a csapásokat, nyomokat is folyamatosan figyelik, és rendszeresen ellenőrzik azokat az elhagyott, lepusztult tanyákat, amelyeken el szoktak rejtőzni a menekülők. Ők maguk pedig két szolgálat között azokban a konténerekben tudnak megpihenni, ahol évekkel ezelőtt a feltartóztatott migránsokat őrizték a Röszke melletti egykori tranzitzónában.

A forgatócsoport tagjainak golyóálló mellényt és sisakot is adtak, amikre szükségük is volt, mivel a forgatás ideje alatt őket is többször dobálták, csúzlival lőttek rájuk, és gépfegyverlövéseket is hallottak. A kerítésen is mindenhol fennakadt fák, kövek vannak, a korábbi dobálózások maradványai. Minden éjszaka több helyen is szétvágják a drótokat a csempészek, és másnap hiába javítják ki ezeket a karbantartók, a következő éjjel kezdődik minden elölről. Ráadásul rendszeresen letépik a szögesdrótokat, és kifeszítik a két kerítés közé, hogy akadályozzák a rendőrautók mozgását.

Tavaly 120 százalékkal nőtt az illegális migránsok száma, több mint 269 ezren lépték át az ország határait. Az utóbbi időben a csongrádi határszakasznál a legdurvább a helyzet, ahol nemcsak a szárazföldön, hanem a Tiszán is folyamatos az emberáradat a Kékfény riportja szerint.